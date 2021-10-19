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就業市場惡化 南韓年輕人投入加盟事業當老闆

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

在新冠疫情導致年輕人的就業市場惡化之際，愈來愈多20-39歲的南韓青年正投入連鎖加盟事業，包括韓式炸雞餐館和便利商店，都迎來一波年輕人的加盟潮。

韓媒Pulse News報導，截至今年9月，加盟南韓連鎖韓式炸雞業者橋村炸雞的店主中，58%為20-39歲的青年，在今年新開設的280家門市中，57%（160家）都是由未滿40歲的年輕人經營。

南韓便利商店業者GS25和CU，也已出現年輕店主的加盟潮；今年1-9月加盟GS25體系的店主，逾38%為20-39歲的青年。截至今年8月的CU加盟店主裡，近29%為20-39歲的青年。便當連鎖店Bon Dosirak也說，超過44%的新開設門市都是由年輕人經營。

加盟事業擁有創造就業和貢獻經濟成長的龐大潛力。南韓產業通商資源部的數據顯示，加盟事業在止於6月底的一年內的銷售額達122兆韓元（1,027億美元），相當於南韓國內生產毛額（GDP）的6.4%。該產業共聘僱133萬名勞工，占勞動人口4.7%。

截至去年底，南韓加盟品牌的數量為6,847個，年增12.5%，為歷來最大增幅，且可望進一步成長。

南韓 青年 便利商店

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