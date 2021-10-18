梅克爾周一與李克強舉行了告別會談

繼上周梅克爾與中國黨和國家領導人習近平進行「告別通話」後，德國時間周一（10月18日）上午10點，這位即將卸任的德國總理也與中國國務院總理李克強通過影片，舉行了告別會談。

一名德國政府發言人在上周五（10月15日）的例行新聞會上表示，梅克爾和李克強將討論德中雙邊關係和國際關係、經濟問題、氣候變化和G20峰會籌備工作。當被問及兩人是否會談到中國在全球應對氣候變化方面所做的努力時，發言人稱，這個話題肯定會被提及。「德國政府相信，中方將通過減少氣候變化方面的風險，為氣候保護做出決定性貢獻。」

會談聚焦雙邊合作和經濟關係

根據德國政府網站信息，梅克爾和李克強周一在影片會議中就德中雙邊合作、德中經濟關係交換了意見。會談的其他議題還包括氣候保護和能源方面的合作、G20峰會、新冠疫情以及一些國際議題。

德國政府的新聞稿指出，兩人會談結束後，德中企業代表還以虛擬圓桌會議的形式進行了交流。

在擔任德國總理16年後，梅克爾計劃新政府組建後卸任。目前，德國社民黨、綠黨和自民黨正在進行組閣談判，梅克爾所在的保守派基民盟很可能成為在野黨。

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