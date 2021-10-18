COP26多位元首恐缺席 外界憂成效有限

沒有排碳大國參與的 COP26 氣候峰會恐淪為空談，目前除化石燃料出口大國澳洲外，中國、印度、日本、美國、俄國是否能夠參與今年 11 月舉行的氣候峰會都還充滿未知數。瑞典環保少女童貝里也不看好這場氣候峰會，認為世界的環保討論都只是空有象徵性、沒能達成實用的目標。

大國參與受關注

COP26 將於今年 10 月 31 日至 11 月 12 日登場，來自 26 國的領導人將討論如何減少人類碳排、減緩全球增溫的趨勢，BBC 轉載泰唔士報說法指出，中國國家領導人習近平曾告知英國，將不親自參與 COP26，但白宮人士推測，中國為保持其綠色領導人的地位，習有不小的機會改變主意、選擇參與會議。

除中國外，作為天然氣與煤炭生產大國的澳洲在氣候政策與碳排減量方面表現不佳，又在聯合國成員國的氣候評比中敬陪末座，其總理莫里森日前曾暗示將缺席 COP26 後，隨即引來各界批評，衛報 15 日指出，莫里森在輿論壓力下宣布將出席會議。

可能有更多缺席

目前除梵蒂岡教宗方濟各已明確表示因結腸手術無法參與會議外，尚無其他領導人表示無法出席 COP26，但作為氣候行動關鍵的俄國、巴西、印度等國領導人的參與狀況頗為消極，尤其是俄國總統普丁曾提到，因為疫情考量，他可能不會親自參加會議。

在 2019 年的 COP 會議上，世界前五名的排碳大國中國、印度、日本、美國、俄國領導人都沒能出席會議，使得該場會議的討論成效相當有限，未能顯著影響大國的相關措施。

此外，衛報指出，童貝里對今年 COP26 能帶來的影響持保留態度，但強調人類強迫政府正視、解決氣候危機的唯一辦法就是「施加巨大的公眾壓力」，對氣候行動言行相符是不二法門，但目前各界的環保行動仍停留在空有象徵意義、看似有具體行動的小目標，只是單純的瞎忙，沒有真正面對問題。

【更多精采內容，詳見 】