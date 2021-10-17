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東協領袖峰會 將不邀緬甸軍方

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
東協不讓緬甸軍方領導人敏昂來（圖）參與月底的領袖高峰會。（Photo by Mil.ru on Wikimedia under CC 4.0）
東協不讓緬甸軍方領導人敏昂來（圖）參與月底的領袖高峰會。（Photo by Mil.ru on Wikimedia under CC 4.0）

東協國家對於緬甸軍方政變的正當性有疑慮，16日宣布26至28日舉辦的「東協領袖高峰會」將不會邀請緬甸首相敏昂來與會，這對於鮮少干涉會員國內政的東協來說是罕見之舉，緬甸軍方也對此表達遺憾。

軍政府缺乏代表性

根據《英國廣播公司》報導，東協14日同意邀請緬甸「非政治代表」前往參加26至28日的東協領袖高峰會，而非緬甸現任首相、國防軍領導人敏昂。對於向來不干涉會員國內政的東協來說非常罕見；但東協聲明指出，緬甸軍方無法安頓國內混亂的局勢，是否能代表緬甸仍有疑慮。

緬甸軍方對東協的決定表示非常遺憾，不過依照敏昂來8月任命自己為首相，並宣布國家進入緊急狀態、要剿滅境內反對軍方政變的叛軍來看，緬甸境內局勢仍非常不穩。由於東協決策多數為共識決，近日的外長會議也發表聲明提到，他們無法在「緬甸軍方是否能代表政府」上達成共識。

以汶萊為首的國家認為，緬甸國內的動盪會使東協的區域穩定性、可信度下降，且緬甸軍方並未執行政變後「展開對話」與「重新大選」的承諾，前國務資政翁山蘇姬，以及她領導的全民盟高階官員，自政變後仍持續遭到軟禁；軍方目前也尚未放軟態度，不願與國內反對派進行談判。

東協干涉內政？

另外，美國總統拜登等國際領袖也將會參加這次高峰會，而東協的聲明讓緬甸軍方急欲獲得國際承認的願望破滅，緬甸外交部隨發布聲明，對於東協外長會議並未達成共識感到非常失望，認為這違背當初東協成立時，尊重各國內政的願景。

《法蘭西24》則提到，緬甸自2月政變爆發以來，軍方對民眾抗議、境內軍閥進行強力鎮壓，外界估計已導致超過1000人死亡、6000人遭到拘禁。

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緬甸 東協 外交部

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