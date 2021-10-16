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紐西蘭「官方巫師」失業了！大方表示：不詛咒、獻祝福

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
現年88歲的紐西蘭巫師切諾（Ian Brackenbury Channell）在過去20多年來與紐西蘭南島第一大城基督城議會簽約，透過「巫術行為和其他類似於巫師的服務」來推廣這座城市。截自推特（@Punch Newspapers）
現年88歲的紐西蘭巫師切諾（Ian Brackenbury Channell）在過去20多年來與紐西蘭南島第一大城基督城議會簽約，透過「巫術行為和其他類似於巫師的服務」來推廣這座城市。截自推特（@Punch Newspapers）

奇幻小說裡常會出現「巫師」一角，而紐西蘭其實也有官方任命的巫師，但當局如今決定不續聘，結束這位巫師長達23年的傳奇生涯。

英國衛報報導，現年88歲的紐西蘭巫師切諾（Ian Brackenbury Channell）在過去20多年來與紐西蘭南島第一大城基督城議會簽約，透過「巫術行為和其他類似於巫師的服務」來推廣這座城市，每年可以藉此獲得1.6萬美元（約新台幣44.79萬元）。

切諾出生於英格蘭，在1976年抵達紐西蘭後，就開始在公共場合表演巫術，一開始被當地政府阻止，未料遭到民眾抗議。直到1982年，紐西蘭藝廊協會（New Zealand Art Gallery Directors Association）認為切諾是「活生生的藝術品」，1990年時，時任紐西蘭總理穆爾（Mike Moore）邀請他成為紐西蘭的官方巫師。

從那時起，切諾會在基督城施展魔力，包括在乾旱時跳起祈雨舞，甚至曾在2009年獲得英國女王頒發的服務獎章。

基督城市議會發言人麥克蓮蘭（Lynn McClelland）說，市議會已致信給巫師，感謝他過去幾十年來的服務，並通知他正在進行合約到期不續聘的手續。

麥克蓮蘭說，這是一個艱難的決定，但巫師永遠會是基督城歷史的一部分，稱這座城市正在發展新的旅遊和宣傳方針，以反映這座充滿活力、多元化的現代城市，吸引國內外遊客、新創企業和技術移民。

對此，切諾說，市議會說他不符合這座城市的氛圍所以不續聘，「這樣說就代表我又老又無聊，但基督城沒有人像我一樣」。他認為，「只是他們不喜歡我，因為他們是無聊的老官僚。每個人都喜歡我，沒人喜歡他們」。

當被問及是否會因為議會的決定而詛咒議會時，切諾說，他寧願祝福，「我將快樂的夢想和健康帶給孩子們，也希望讓官僚們更有人性一些」，強調未來會繼續出現在藝術中心與遊客和人們互動聊天。

紐西蘭 英國 新創企業

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