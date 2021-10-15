又來了！阿富汗一清真寺附近發生自殺爆炸 造成至少28死45傷

俄國衛星通訊社報導，他們15日得到目擊者消息稱，阿富汗神學士（或譯塔利班）發源地坎達哈省什葉派清真寺附近發生自殺爆炸，至少造成28人死亡、45人受傷。但另一個當地居民又說，有20名傷者送醫，因此確切傷亡人數不清楚。這是繼昆都士省一座什葉派清真寺8日爆炸後，又一起什葉派清真寺相關爆炸。

據報導，爆炸發生在坎達哈最大的清真寺之一，伊瑪目巴爾加清真寺（Imam Bargah mosque）。這座清真寺能容納多達4000名信徒。

阿富汗北部昆都士省一座什葉派清真寺8日才發生致命爆炸，造成至少46死、143傷。但因為狀況依舊混亂，確切傷亡人數尚不清楚。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

#BreakingNews:



A large suicide attack targeted a Shia Mosque in Kandahar during friday prayers.... pic.twitter.com/xh5Ksy655o — 🇦🇫Afghanistan Fact Checks🔎 (@AfgFactChecks) October 15, 2021