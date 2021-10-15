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北韓匯率今年來狂升25% 原因眾說紛紜

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

一般經濟體貨幣會在困難時期貶值，但北韓現在狀況卻恰好相反。儘管該國面臨史上最嚴厲國際制裁、嚴重洪災、幾乎中斷所有貿易的新冠肺炎疫情，北韓元匯率卻狂升。

彭博資訊報導，根據追蹤北韓元的兩家媒體報導的數據，北韓元兌美元匯率繼去年升值15%後，今年來再度飆升25%。

這兩家媒體追蹤的是北韓黑市（jangmadang）的非官方匯率，而該國官方匯率受到人為操縱，過去十年一直穩定維持在1美元兌100北韓元左右，不具參考意義。

其中一家媒體Daily NK表示，北韓非官方匯率自2013年初來基本上穩定維持在1美元兌約8,000北韓元，但非官方匯率從去年開始升值，今年8月平均匯價已達到4,723北韓元，衝上2012年6月來最高水準。

外界對此現象的原因眾說紛紜，有人說是北韓領導人金正恩為了防疫關閉邊境扼殺了外幣需求，也有人說是這個孤立國家開始掃蕩外幣使用。但原因為何，多數觀察家都贊同這不是好事。

首爾大學經濟學教授金炳淵（音譯）表示，北韓可能在嘗試透過提振匯率來支撐經濟，但這樣做下去最後可能對實體經濟傷害更大。

北韓 實體經濟 新冠肺炎

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