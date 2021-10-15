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忤逆普亭反改革 俄羅斯前「美女檢察總長」遭外放島國大使

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
波克隆斯卡亞2014年召開記者會挺俄兼併克里米亞，以亮麗外表、輕柔嗓音跟時不時的堅定發言在國際間一炮而紅，在日本尤其受歡迎，更化身為人氣動漫角色，被譽為「美女檢察總長」。畫面翻攝：RT.com
波克隆斯卡亞2014年召開記者會挺俄兼併克里米亞，以亮麗外表、輕柔嗓音跟時不時的堅定發言在國際間一炮而紅，在日本尤其受歡迎，更化身為人氣動漫角色，被譽為「美女檢察總長」。畫面翻攝：RT.com

俄羅斯2014年兼併克里米亞半島時，當地新任檢察總長波克隆斯卡亞（Natalya Poklonskaya）召開記者會高調聲明挺俄立場，不僅在國際間一炮而紅，隨後更當上俄國的國會議員，但普亭總統近日任命她為非洲西岸的大西洋島國維德角（Cape Verde）大使，讓觀察家相信她已失去克里姆林宮的歡心。

泰晤士報與莫斯科時報報導，波克隆斯卡亞當年身穿檢察官制服與打領帶現身記者會，以亮麗外表、輕柔嗓音跟時不時的堅定發言而聲名大噪，不僅當上俄國最年輕的女性將領，更擁有大量的網路追隨者。據報她在日本尤其受歡迎，化身為人氣動漫角色，被譽為「美女檢察總長」。

波克隆斯卡亞2016年獲執政的統一俄羅斯黨列為候選人，順利當選下院「國家杜馬」的議員，還是俄羅斯末代沙皇尼古拉二世的粉絲。不過，俄國政府2018年推動極不受歡迎的提高退休年齡改革時，波克隆斯卡亞卻是唯一一位投反對票的統一俄羅斯黨議員。據悉，克林姆林宮考慮到她的投票紀錄及「放肆」言論，並不希望波克隆斯卡亞連任。

儘管以葡萄牙語為官方語言的維德角全國人口僅約五十萬，俄國在當地也沒有重大利益，形同遭到流放，但今年41歲的波克隆斯卡亞仍在IG貼文，稱新職對她是一個「莫大的榮譽與責任」。

俄羅斯國會下院「國家杜馬」議員波克隆斯卡亞，攝於2019年。俄羅斯2014年兼併克里米亞半島時，剛出任當地檢察總長的波克隆斯卡亞開記者會高調力挺，2016年順利轉換跑道當上俄國國會議員，卻在近日被外放為非洲西岸的大西洋島國維德角大使。路透
俄羅斯國會下院「國家杜馬」議員波克隆斯卡亞，攝於2019年。俄羅斯2014年兼併克里米亞半島時，剛出任當地檢察總長的波克隆斯卡亞開記者會高調力挺，2016年順利轉換跑道當上俄國國會議員，卻在近日被外放為非洲西岸的大西洋島國維德角大使。路透

俄羅斯 檢察總長 記者會 普亭

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