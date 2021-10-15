天然氣暴漲，肇因於普丁給「德國新政府」下馬威？

近期天然氣價格暴漲，已從歐洲延燒到全球。到底，這場能源危機還要燒多久？衝擊多大？這場變局起因只是因為普丁變臉了？

歐洲今年以來漲了五倍，美國則是兩倍。台灣方面，中油預估若第四季繼續上漲，自行吸收下，全年恐虧400億台幣。限電下的中國，因同步搶天然氣與搶煤，讓價格更壓不下來。據多家外媒分析，由於存在各國政治角力，恐怕一時還滅不了火。

怎麼說？雖然，歐洲今年以來天然氣價格瘋漲，一部分原因和歐洲各國預期今年將遇嚴冬，紛紛提前搶購，同時又因為堅持綠能，不願意回頭投資石化燃料很有關。俄羅斯總統普丁積極攪局，藉此進行政治角力，更是一大麻煩。

據《衛報》《Clean Energy Wire》報導，歐盟各國高達四成的天然氣，是由俄羅斯供應。尤其，歐盟領頭羊德國，也是俄羅斯天然氣的大客戶，當地約35%天然氣進口量來自俄國。

而俄羅斯最大的天然氣供應商Gazprom，背後正是由國家力量，也就是普丁政府控制。長期以來的供需談判，就取決於這位很有心機的政治領袖，普丁總能善用對方把柄，讓歷任德國總理，以及歐盟各國政府頭痛不已。

說好的提高供給？普丁兩天就變臉

包括國際能源署執行總監法蒂赫．畢洛（Fatih Birol），與不少專研能源的學者專家都認為，俄羅斯天然氣蘊藏豐富，一直都有能力提供更多供給，普丁就是故意不做。

從上週普丁言行的反覆，確實可以看出跡象。原本上週三（10月6日），普丁公開表示，今年對歐洲出口的天然氣，產量將達到歷史新高，立刻讓天然氣價格迅速回落。

沒想到，才不過兩天的10月8日，俄羅斯天然氣供應商Gazprom突然公開宣布，要調高今年對歐洲的價格指標，還表示近期不會增加出口量，要等國內庫存備足再說，立刻讓巴望著俄羅斯解救的歐盟各國政府傻眼。

因為該公司背後營運明明就由普丁主導，不可能做出和他不同的決定。為何他如此快又翻臉？

俄羅斯牽管線到德國，美國三任總統全反對

據《CNBC》報導，專研能源產業的Bluebay資產管理公司分析師堤墨西．艾許（Timothy Ash）直指，美國連三任總統都反對，但俄羅斯一直希望正式啟用的「北溪2號天然氣管線」（Nord Stream 2），正是讓普丁玩兩面手法的關鍵。

北溪2號天然氣管線，是途經波羅的海，連結俄羅斯與德國的天然氣管線。它耗資110億美元、長達1230公里，今年9月剛完工。據《路透社》報導，一旦正式啟用，德國的天然氣供應將獲得更穩定的保障，現在就等著德國政府驗收點頭。

可是，美國歐巴馬、川普，以至現任的拜登總統，都強烈反對。

主因是認為管線一通，以後只會讓歐洲更加仰賴俄羅斯，未來普丁就能藉此和歐盟要脅更多政治利益，危害美國聯歐影響力，另外烏克蘭也反對此計畫，恐遭俄羅斯報復，則是另一個爭議點，因此一度讓此計畫工期一延再延。今年7月才勉強在美、德談判下容許繼續施工。

當時，是靠著梅克爾使出過人談判力，承諾美國拜登，決不會讓俄羅斯普丁為所欲為，否則必將祭出制裁。梅克爾也另外多次向中東歐國家保證，德國不會因此管線計畫，過度依賴俄羅斯。

梅克爾將下台，普丁給德國新政府下馬威

不過，如今德國大選已結束，梅克爾即將退休，普丁出此招，許多專家認為是給正在籌組的德國新任聯合政府下馬威。至於北溪2號管線這計畫最後如何啟用？又怎麼應對美、俄壓力？一切得看新政府應變能耐，只擔心未必能照著梅克爾當初的承諾走。

而產業分析師艾許更擔憂，今年天然氣奇缺下，又給俄羅斯更多機會要籌碼，歐盟恐將變成普丁的「人質」。

無論如何，今年天然氣價格恐將漲不停，其實和天然氣產量無關，美、俄、德三方的政治角力才是重點。再加上，中國因為政治上和澳洲交惡，禁運澳洲煤炭引發的煤價狂飆，只能說是全球「政治性通膨」滿天飛，苦了剛撐過疫情衝擊，想過好日子的民眾。

未來，能源短缺只會更常見

後續如何發展？《經濟學人》分析悲觀指出，未來這類因為國際政治角力造成的能源短缺，只會更常見，但是政府會把代罪羔羊指向外國勢力，以便跟選民交代，最後將讓各國對立更加激化。

換句話說，未來通膨何時結束？哪些產業會夯？可能要看各國地緣政治風向與政策走向，更勝於真實市場供需。不過，疫後歐美政府大喊綠能經濟，原本以為要被趕出市場的傳統石化能源股，倒能藉此發筆橫財。

由此看來，在這些大國還沒有共識前，天然氣價格難回，今年冬天不好過；至於只會賺固定薪水的一般民眾，也只能小心投資、繼續抗通膨。

（作者／林士蕙 本文出自2021.10.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）