布林肯會歐盟代表 今年內針對中俄舉行高層會議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日會晤歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell），商定今年內針對俄羅斯、中國大陸和印太議題，分別舉行高層會議。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯重申美國與歐盟夥伴關係，以及美國承諾與歐盟合作應對共同挑戰的重要性，兩人討論了阿富汗情勢發展，並將展開針對俄羅斯的美歐高層對話，以及今年內舉行針對中國大陸的高層會議。

普萊斯說，布林肯歡迎歐盟的印太戰略，兩人同意就印太議題在今年稍晚舉行高層會議。

美國和歐盟的「美歐貿易和科技委員會」（U.S.-EU TTC）9月29日在美國匹茲堡舉行首次會議，布林肯和商業與貿易高層均與會。

普萊斯表示，布林肯與波瑞爾均同意，在明年初舉行該委員會的部長級會議。

有關區域安全，普萊斯說，美國支持更強大、更有能力的歐洲防禦，能對跨大西洋與全球安全做出貢獻，也能兼容北約；布林肯與波瑞爾重申在今年6月的美國與歐盟峰會上承諾，將責成團隊探討這類對話的範圍與方式。