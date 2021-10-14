臉書修改規定 保護記者及維權人士免遭網路霸凌

臉書公司的全球安全負責人本週受訪時說，臉書將把維權人士與記者列為「非自願」公眾人物，以加強保護他們免於騷擾與霸凌。

路透社報導，臉書（Facebook Inc.）對於使用者批判公眾人物的容忍度比批判普通民眾高，但現在正修改防範記者與「人權捍衛者」遭遇騷擾的規定。臉書表示，這些人士是因為他們的工作而非形象才受到公眾關注。

臉書每月的活躍使用者約有28億。臉書如何對待公眾人物，以及如何處理公眾人物發布的內容或其他與他們有關的內容，一直是激烈辯論的主題。

最近幾週，臉書的「交叉審查」系統也受到關注。「華爾街日報」報導，這套系統可讓一些知名度高的使用者免受臉書一般規定規範。

在線上發言方面，臉書對公眾人物與對普通民眾提供的保護也有所不同。

舉例來說，臉書一般容許使用者在平台上叫名人「去死」，只要別標註或直接提到那位名人。但根據臉書政策，使用者不得叫一般民眾「去死」，現在對記者也不行。

臉書不願公布其他非自願公眾人物的清單，僅稱會逐案評估。今年稍早，臉書表示將移除慶祝、讚揚或嘲笑美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡事件的內容，因為他被視為非自願公眾人物。

法新社報導，臉書的全球安全負責人戴維斯（Antigone Davis）宣布新的保護措施，提到「我們不允許平台出現霸凌與騷擾，如果這類情況發生，我們將採取行動」。

戴維斯說，臉書也擴大不允許用戶對公眾人物發動的攻擊類型，以減少女性、有色人種與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群面臨的諸多攻擊。

臉書也不再允許情節嚴重、不受歡迎且帶有性意涵的內容，以及貶低他人、帶有性意涵且經過修改的影像或塗鴉，或是對一個人的外表進行直接負面攻擊。