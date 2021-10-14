潘朵拉文件揭內幕 智利要彈劾總統

智利反對派人士推動彈劾程序，總統皮涅拉大位恐不保。潘朵拉文件爆出總統交易案內幕，檢察官將與其他賄賂指控一併調查。加上皮涅拉所屬政黨在制憲國會佔不到3成的席位、原住民不滿政府突然在南方部屬軍隊。皮涅拉總統保衛戰的戰情並不樂觀。

反對黨彈劾

《半島電視台》報導，智利總統皮涅拉子女所有的礦業公司於2010年以1.52 億美元的價格出售給總統的密友卡洛斯。在潘多拉文件揭露交易的諸多內幕後，檢察官將針對此案與其他賄賂指控一併重新調查，而智利反對黨人士同步發起了彈劾總統程序。

此外，該公司也因破壞環境出現不少反對的聲音。皮涅拉當時免除了該公司「按照環保組織的要求，在礦業公司的經營範圍內建立環保區域」的規範，引發環保人士不斷的抗議，擔憂會對環境造成嚴重的破壞。

國會議員托馬斯於13日在國會下議院指控，皮涅拉「以國家資源處理個人事務」。此指控被視為是彈劾程序的第一槍。反對黨智利議員海梅在推動彈劾程序時也表示，皮涅拉公然違反憲法，嚴重損害了國家的榮譽。

獨裁作法引反彈

《半島電視台》報導，智利民眾於今年5月，已選出155名制憲會議成員，起草一部將於 2022 年提交全民公決的新憲法，結束智利獨裁統治時期的憲法。而皮涅拉所屬政黨當時僅獲 37 個席位，基本上該政黨已在議會中失去決策優勢。

《法新社》報導，智利總統皮涅拉於12日宣布，將在智利南方部署軍隊以控制該地「公共秩序的嚴重混亂」，造成舉國與當地原住民的反彈聲浪。政治分析師露西亞批評皮涅拉說，部署軍隊有加劇衝突的風險，可能導致暴力升級。

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