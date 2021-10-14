全球疾呼加速減碳 挪威仍要發展石油

挪威的經濟仍需要石化業支撐，難跟上全球減碳風潮！挪威大選近日落幕，新上台的中左派政府近日受訪時表示，雖然挪威願意在2030年前減碳55%，但石油業仍是國家發展重要命脈，因此未來幾年仍會繼續發展石化業。

根據《英國廣播公司》報導，挪威工黨發言人、也是預料未來將接任挪威首相的斯特勒13日受訪時，佔該國出口額40%、GDP14%的石油業仍會是未來施政的重點發展項目。挪威仍會努力增加綠能、再生能源的投資，但短期內不會停止石化業的發展。

挪威新政府的目標是在2030年減碳55%，由於石油業佔比挪威經濟高，《金融時報》提到，中左派政府在競選時就已強調，應對氣候變遷必須要平衡社會聲音與經濟發展，不過在31日聯合國氣候峰會COP26前宣布此消息，讓COP26能夠達成「更具體減碳協議」的目標多了一些變數。

據聯合國研究顯示，人類使用石化燃料造成的碳排，對於目前地球氣候的改變程度遠比人類想像的還要高，雖然挪威政府有提出未來每公噸碳排將會徵收2000挪威克朗（約230美元）的碳稅，但挪威世界自然基金會的安道爾受訪時直言，此碳稅仍無法有效遏制碳排活動。

雖然非歐盟會員國，但由於有加入歐洲經濟區（EEA），挪威訂出的減碳標準仍與歐盟一致，不過在減碳同時卻不放棄發展石化業，也讓外界對於挪威減碳還有疑慮，更是在右派執政8年後重獲政權的左派政府最大的挑戰。

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