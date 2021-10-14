北韓飢荒恐失控 聯合國籲取消制裁

北韓因疫情、原物料價格大漲，面臨嚴重飢荒危機，讓聯合國人權調查員13日呼籲國際取消對北韓的經濟制裁。美國總統拜登雖曾表態同意，但前提是北韓必須停止發展核武，但北韓領導人金正恩卻不願妥協，即使與前總統川普會面3次，朝核問題仍持續陷入僵局。

北韓飢荒非常嚴重

根據《英國廣播公司》報導，聯合國人權特使昆塔納13日表示，如果國際社會持續對北韓施加經濟制裁，將會惡化北韓目前的饑荒。由於疫情的緣故，北韓與中國之間的邊境仍關閉，但北韓國內過去高度依賴中國提供食物、肥料與燃料，這也讓北韓的經濟瀕臨崩潰。

《雅虎新聞網》提到，連北韓領導人金正恩近日都坦承，國家的經濟情勢陷入「嚴峻的情況」；據調查顯示，北韓的物價在這段時間飛漲，光是香蕉的價格就來到1公斤45美元，因此昆塔納呼籲聯合國安理會鬆綁制裁，並允許人道救援與醫療團隊進入北韓。

核武與麵包的抉擇

不過拜登總統上任前後，曾多次表態願意與北韓會談，但前提是北韓必須放棄發展核武，才會取消制裁；但北韓也不願輕易停止發展核武，認為如果沒有核武，政權就容易遭到推翻，下場就像前利比亞領導人格達費一樣，北韓也批評美國才是升高國際緊張局勢的始作俑者。

北韓近日也頻以發射飛彈顯示國家要加強國防的決心，近月以來多次試射新型巡弋飛彈，並宣稱要發展新的超音速反航母飛彈。但據估計，北韓在疫情爆發前就有40%人口陷入「食物不安全」的慘況，如果飢荒再持續蔓延，對北韓境內的幼童與長者將會是更大的悲劇。

【更多精采內容，詳見 】