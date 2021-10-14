快訊

高雄城中城大火26人送醫！起火點疑在1樓入口處 監視器曝有火光閃動

下地獄的宋冬野？中國「劣跡藝人」的更生批鬥戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

釀5死2傷！挪威驚傳「男子持弓箭上街隨機射殺」

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
孔斯伯格鎮警方在午間6點15分左右收到報告，稱一名男子正在市中心附近走動，並用弓箭進行隨機射擊。美聯社
孔斯伯格鎮警方在午間6點15分左右收到報告，稱一名男子正在市中心附近走動，並用弓箭進行隨機射擊。美聯社

挪威奧斯陸西南方的孔斯伯格鎮（Kongsberg）13日晚間驚傳隨機殺人案，一名男子手持弓箭在鎮上進行「隨機攻擊」，共計造成5人死亡、2人受傷，警方已將男子逮捕。

「衛報」報導，挪威公共廣播公司「NRK」表示，孔斯伯格鎮警方在午間6點15分左右收到報告，稱一名男子正在市中心附近走動，並用弓箭進行隨機射擊，不久後大量警察直升機、警犬和武裝反應小組出動到該地區，大約20分鐘後，該男子人在與警察發生短暫衝突後被捕。

挪威媒體報導稱，事件似乎發生在市中心的一家商店內或附近，當地政府官員稱細節「仍然非常混亂」。孔斯伯格鎮警局局長亞斯（Oyvind Aas）指出，在此次攻擊中共有5人死亡、2人受傷，兩名傷者目前皆已送至加護病房，據悉其中一人為下班後的警察。

亞斯還表示，警方將調查男子犯案動機，以及此事件是否構成恐怖攻擊，他指出「該男子一個人獨自執行這些行動，自然會考慮到這是否是恐怖主義行為，但該男子並未受到質疑，現在下任何結論還為時過早」。

襲擊發生後不久，挪威國家警察總局表示已命令全國警察攜帶槍支，先前挪威警察通常不會配戴槍枝，聲明中指出「這是額外的預防措施，到目前為止，警方沒有跡象表明國家威脅級別發生了變化」。

挪威奧斯陸西南方的孔斯伯格鎮13日晚間驚傳隨機殺人案，一名男子手持弓箭在鎮上進行「隨機攻擊」，共計造成5人死亡、2人受傷，警方已將男子逮捕。美聯社
挪威奧斯陸西南方的孔斯伯格鎮13日晚間驚傳隨機殺人案，一名男子手持弓箭在鎮上進行「隨機攻擊」，共計造成5人死亡、2人受傷，警方已將男子逮捕。美聯社

警察 挪威 直升機

延伸閱讀

挪威男子持弓箭殺人被捕 釀成數死多傷

效法挪威養老基金 年賺6%

挪威主權基金 零碳排掛帥

政府多重鼓勵有成 挪威明年將迎來銷售車款全面電動化

相關新聞

俄羅斯總統普亭：大陸要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

俄羅斯總統普亭13日接受財經媒體CNBC訪問時表示，中國大陸「不需要動武」，就能達成統一台灣的目標。

釀5死2傷！挪威驚傳「男子持弓箭上街隨機射殺」

挪威奧斯陸西南方的孔斯伯格鎮（Kongsberg）13日晚間驚傳隨機殺人案，一名男子手持弓箭在鎮上進行「隨機攻擊」，共計...

白宮安全顧問：美國願與北韓會面

美國白宮國家安全顧問蘇利文當地時間十二日在華府重申，美國並不推行敵視北韓的政策，再次強調美方願意隨時隨地與北韓無條件見面...

以色列空襲敘利亞中部 人權組織：4死7傷

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for HumanRights）說，以色列今天...

挪威男子持弓箭殺人被捕 釀成數死多傷

挪威警方表示，一名男子今天手持弓箭在境內孔斯貝格鎮（Kongsberg）發動攻擊，造成數人死亡、多人受傷，警方已逮捕這名...

30國相挺 美擬反擊中俄網路勒索

美國白宮宣布，在國家安全委員會的牽頭和協調下，近卅個國家和國際組織的部長級和其他高級官員在十三、十四日舉行視訊會議，共同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。