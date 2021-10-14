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釀5死2傷！挪威驚傳「男子持弓箭上街隨機射殺」
挪威奧斯陸西南方的孔斯伯格鎮（Kongsberg）13日晚間驚傳隨機殺人案，一名男子手持弓箭在鎮上進行「隨機攻擊」，共計造成5人死亡、2人受傷，警方已將男子逮捕。
「衛報」報導，挪威公共廣播公司「NRK」表示，孔斯伯格鎮警方在午間6點15分左右收到報告，稱一名男子正在市中心附近走動，並用弓箭進行隨機射擊，不久後大量警察、直升機、警犬和武裝反應小組出動到該地區，大約20分鐘後，該男子人在與警察發生短暫衝突後被捕。
挪威媒體報導稱，事件似乎發生在市中心的一家商店內或附近，當地政府官員稱細節「仍然非常混亂」。孔斯伯格鎮警局局長亞斯（Oyvind Aas）指出，在此次攻擊中共有5人死亡、2人受傷，兩名傷者目前皆已送至加護病房，據悉其中一人為下班後的警察。
亞斯還表示，警方將調查男子犯案動機，以及此事件是否構成恐怖攻擊，他指出「該男子一個人獨自執行這些行動，自然會考慮到這是否是恐怖主義行為，但該男子並未受到質疑，現在下任何結論還為時過早」。
襲擊發生後不久，挪威國家警察總局表示已命令全國警察攜帶槍支，先前挪威警察通常不會配戴槍枝，聲明中指出「這是額外的預防措施，到目前為止，警方沒有跡象表明國家威脅級別發生了變化」。
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