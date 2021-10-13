南韓元宇宙主題ETF掛牌上市 搭元宇宙投資熱潮

南韓四檔追蹤元宇宙（metaverse）概念股的指數股票型基金（ETF），13日正式掛牌上市，使當地股市首次有這種題材的ETF，凸顯資產管理公司押注投資人對這類新IT平台的興趣與日俱增。

韓國前鋒報報導，這四檔ETF分別為KB資產管理公司推出的KBSTAR iSelect Metaverse、NH Amundi資產管理公司的Hanaro Fn K-Metaverse MZ、未來資產管理公司的Tiger Fn Metaverse，以及三星資產管理公司的KODEX K-Metaverse Active。

其中，三星資產管理公司推出的ETF商品是主動式基金，而另外三個則是被動式基金。例如，未來資產管理公司的ETF商品，是追蹤金融資訊機構FnGuide編制的元宇宙指數，而這個指數的成分股大約有20家公司。

NH Amundi資產管理公司推出的ETF商品，是追蹤用元宇宙關鍵字算分後選取的前20家企業，再加入10家消費品產業的公司（不包含汽車公司）。KB資產管理公司追蹤iSelect元宇宙指數，而這個指數選股的方式是基於公司在業界的知名度、未來成長潛力等因素。

根據這些發行商揭露的內容，這些元宇宙ETF的曝險部位，大致上是以娛樂、遊戲業居多，也青睞南韓網路巨擘Naver。像是三星資產產管理公司的ETF所追蹤的公司（截至12日），包括BTS經紀公司Hybe、Naver、遊戲開發商Krafton、珍艾碧絲（Peal Abyss）、影視公司JContentree。