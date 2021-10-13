快訊

三重客運撞護欄！乘客鼻血直流、四肢挫傷 共13人送醫

南韓元宇宙主題ETF掛牌上市 搭元宇宙投資熱潮

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
近來全球掀起元宇宙的投資熱潮，四檔追蹤元宇宙概念股的ETF，最近剛在南韓股市掛牌上市。美聯社
近來全球掀起元宇宙的投資熱潮，四檔追蹤元宇宙概念股的ETF，最近剛在南韓股市掛牌上市。美聯社

南韓四檔追蹤元宇宙（metaverse）概念股的指數股票型基金（ETF），13日正式掛牌上市，使當地股市首次有這種題材的ETF，凸顯資產管理公司押注投資人對這類新IT平台的興趣與日俱增。

韓國前鋒報報導，這四檔ETF分別為KB資產管理公司推出的KBSTAR iSelect Metaverse、NH Amundi資產管理公司的Hanaro Fn K-Metaverse MZ、未來資產管理公司的Tiger Fn Metaverse，以及三星資產管理公司的KODEX K-Metaverse Active。

其中，三星資產管理公司推出的ETF商品是主動式基金，而另外三個則是被動式基金。例如，未來資產管理公司的ETF商品，是追蹤金融資訊機構FnGuide編制的元宇宙指數，而這個指數的成分股大約有20家公司。

NH Amundi資產管理公司推出的ETF商品，是追蹤用元宇宙關鍵字算分後選取的前20家企業，再加入10家消費品產業的公司（不包含汽車公司）。KB資產管理公司追蹤iSelect元宇宙指數，而這個指數選股的方式是基於公司在業界的知名度、未來成長潛力等因素。

根據這些發行商揭露的內容，這些元宇宙ETF的曝險部位，大致上是以娛樂、遊戲業居多，也青睞南韓網路巨擘Naver。像是三星資產產管理公司的ETF所追蹤的公司（截至12日），包括BTS經紀公司Hybe、Naver、遊戲開發商Krafton、珍艾碧絲（Peal Abyss）、影視公司JContentree。

ETF 南韓 概念股

延伸閱讀

7歲孩童畫《魷魚遊戲》 南韓網友見「血腥程度」怒斥：母親虐童？

最強天文望遠鏡韋伯 NASA年底將發射

「魷魚遊戲」太夯 連北韓都來蹭熱度：暴露南韓貪腐橫行

南韓央行暗示下月升息

相關新聞

南韓元宇宙主題ETF掛牌上市 搭元宇宙投資熱潮

南韓四檔追蹤元宇宙（metaverse）概念股的指數股票型基金（ETF），13日正式掛牌上市，使當地股市首次有這種題材的...

IMF：疫情期間各國債務驟增 務須調整支出

國際貨幣基金（IMF）今天呼籲，由於各國政府債務負擔在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間驟增，現在各國必須...

瑞銀研究：歐洲房市泡沫風險飆升

瑞銀集團（UBS）最新報告指出，在新冠肺炎疫情引發購屋潮之際，全球大城市房價在截至今年中的一年來上漲6%，創七年來最大漲...

不受大陸「共富」政策影響 LVMH上季營收成長20%

法國精品集團路易威登（LVMH）上季營收躍增20%，旗下的時尚單品和皮件部門銷售額也強勁成長，顯然未受中國大陸「共同富裕...

北京嚴打「挖礦」 美國躍居最大比特幣挖礦國

金融時報（FT）報導，中國大陸今年禁止比特幣挖礦兩個月後，美國已取代大陸，成為全球最大比特幣挖礦國。

渣打銀行CEO：要銀行停止資助化石燃料業「很不實際」

渣打銀行執行長溫特斯（Bill Winters）表示，期待銀行停止向化石燃料產業提供資金，這很不合理，部分原因是這反而會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。