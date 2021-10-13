德國人最擔心什麼？民調：氣候及疫情排前兩名

絕大部分德國人認為生活環境是安全的，有此番感受的人達到72%的比例，只有8%的人認為不安全。這是德國親基民盟的阿登納基金會最新公布的調查結果。

根據這項調查，67%的德國人坦承害怕氣候變化帶來的惡果。62%的人擔心疫情造成長期負面影響。排在第三位的是極右翼恐襲（59%）。

接下來依次恐懼因素排名：對假新聞56%，對排外55%，對黑客襲擊51%，對經濟危機45%。對移民的恐懼只佔23%的比例，排第13位。

此次調查還顯示德國對歐盟有著廣泛的民意支持度，認為歐盟為和平（72%）、安全（56%）和富裕（52%）起著推動作用。79%的人說，歐盟國家需要進一步加強融合的程度。

至於德國應在國際上扮演怎樣的角色，調查顯示，三分之二的人認為德國應該積極參與旨在解決問題、戰勝危機的國際事務。

三成受訪人：對德國的安全威脅來自中國

從數據看，對於國際衝突，比如歐洲同俄羅斯或者歐洲同中國之間產生衝突，只有不到四分之一的人感受到威脅。而擔心直接發生戰爭的比例更是只有15%。50%的人說完全不擔心爆發戰爭。

但四分之三的人認為，北約提升了德國的安全程度。70%的人認為，跨大西洋兩岸的安全政策應該加強。

有關在安全政策領域加強雙邊合作，92%的比例支持德法合作，德美合作為74%，德英71%，德俄44%。30%的人認為應加強德中之間的雙邊安全合作。

可靠的合作伙伴一欄下，認為美國是可靠合作伙伴的比例為40%，俄羅斯15%，中國11%。

哪個國家的外交與安全政策會對德國的安全產生威脅？調查結果顯示，30%的人認為中國對德國安全產生威脅，27%的人認為俄羅斯、17%的人認為美國產生威脅。

今年1月，阿登納基金會就「人們感受到的安全隱患」，對1003名18歲以上的德語選民進行了問券調查。這項具有代表性的調查圍繞國家的安全政策以及歐盟的施政立場展開。有關人們怎樣看待德國在國際舞台上扮演的角色也是調查的內容。

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