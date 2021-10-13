原民衝突加劇 智利進入緊急狀態

智利宣布進入緊急狀態，正部署軍隊控制秩序！智利總統皮涅拉於12日宣布，將在發生暴力衝突的地方部署軍隊以控制該地「公共秩序的嚴重混亂」，在比奧比奧和阿勞卡尼亞南部地區的四個省。馬普切原住民在過去 10 年不斷要求他們原有的土地歸還，但要求未果。馬普切開始籌備武裝團體，對卡車和私人財產進行襲擊。

原住民災難的開始

《法新社》報導，智利總統塞皮涅拉於週二宣布進入緊急狀態，並向南部的兩個地區部署了軍隊，並揚言要控制該地「公共秩序的嚴重混亂」。皮涅拉表示，這些地區一再發生販毒、恐怖主義和組織性的暴力行為。許多無辜的平民和警察在這些暴力事件中喪生。

哥倫布發現美洲開啟了隨後的殖民運動，這一天在歷史上被許多原住民視為災難的開始。而皮涅拉在12日的哥倫布日向全國宣布這場演說，被視為別有用意，引發爭議。

武裝行動加劇

《半島電視台》報導，馬普切人是智利最大的原住民群體，共170 萬人左右，占智利約1成的人口，主要居住在南部。

馬普切領導人在過去十年中，不斷要求政府將原本屬於他們的土地歸還。馬普切人的需求從未得到正視，他們決定採取激烈的武裝行動，對卡車和私人財產進行攻擊。週日，政府安全部隊與馬普切自治的倡議者之間爆發衝突，造成一人死亡、17人受傷。

武裝馬普切團體在過去幾個月來變得越來越大膽，進行縱火、破壞和占領土地等的行為。政治分析師露西亞批評皮涅拉的決定說，部署軍隊有加劇衝突的風險，並可能導致暴力升級。聖地亞哥大學教授達默特說，政府一直無法制定有效和公平的政策來解決此問題。

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