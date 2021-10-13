金正恩秀新飛彈！韓專家：平壤恐在研製帶翼機動式飛彈

北韓日前舉行國防展大秀肌肉，南韓專家13日指出，平壤恐正在研發攜帶機動式再入彈頭（MARV）的彈道飛彈。

南韓國防安全論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑（音）13日說，根據北韓央視等官媒公開的資料，日前亮相國防展的武器中可能包括攜帶機動式再入彈頭（MARV）的彈道飛彈。

MARV可利用安裝在彈體上下左右的四片彈翼改變飛行方向，進而突破飛彈防禦系統，攔截困難度再度增加。北韓媒體播放的影片中可見，該武器系統安裝機動彈翼，跟美國的潘興與中國大陸的東風-15彈道飛彈的可動彈翼相似。根據北韓的介紹圖片中火焰沖天等場面推測，該款飛彈可能只進行了飛彈發動機試驗。

北韓在國防展上還展示形狀與以色列「長釘」飛彈相同的反飛彈武器，並公開該武器的發射場面。南韓在2010年於西北島嶼部署了從以色列購買的「長釘」飛彈。該導彈射程約20公里，可打擊朝鮮坑道內的海岸炮和火箭炮。

此外，北韓還公開上月試射的高超音速飛彈，首次公開了「北極星-3」型潛艦彈道飛彈的試射場面。

另據北韓影片資料推測，北韓可能將去年十月閱兵式上公開的新型洲際彈道飛彈（ICBM）命名為「火星-17」。