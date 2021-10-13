快訊

幸運兒是你嗎？888元農遊券23萬人抽中 中籤率僅2%

新北首例！42歲男性打完BNT後胸悶、冒冷汗搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

荷蘭國王或女王可與同性結婚！總理：王儲無須放棄繼承

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主（左一）將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。法新社
根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主（左一）將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。法新社

自2001年以來，同性婚姻荷蘭一直是合法的，但一直不被認為適用於王室，因為必須有王位繼承人，如今首相呂特（Mark Rutte）明確表示「任何國王或女王都可以與同性結婚」。

根據報導，荷蘭王位繼承人阿瑪麗亞公主（Catharina-Amalia）將於12月滿18歲，呂特表示她可以和「任何性別」結婚，且無須放棄繼承權。

呂特在回覆國會的書面回覆中提到這完全是「理論上的情況」，內閣不認為王位繼承人或國王如果想與同性伴侶結婚就應該退位。

作為現任國王的長女，阿瑪麗亞公主的未來受到密切關注，今夏有一本書提出若她選擇與同性伴侶結婚可能會引發的連鎖效應，不過這本書並未推測公主的個人生活，也沒有跡象表明任何婚禮正在籌備中。阿瑪麗亞目前預計明年將上大學，但她拒絕了所有在學期間應得的皇室收入。

倘若荷蘭未來真的出現同性王室婚姻，針對透過收養或捐贈精子而生的王室後裔是否有繼承權的議題，呂特坦言「這非常複雜」，由於荷蘭憲法規定，該國國王或女王只能透過「合法後裔」繼承，現階段關於王室同性婚姻的討論理論。呂特也比喻：「如果我們走到這座橋，那就讓我們過橋吧。」

同性婚姻 荷蘭

延伸閱讀

荷蘭自行車公司與信邦子公司 在台打造生產製造總部

哈利、梅根想打開與皇室僵局 只能靠這一步？

荷蘭法院判Uber必須為司機承擔雇主責任

哈梅想帶女兒返英見女王 王室成員傻眼批「無恥」

相關新聞

荷蘭國王或女王可與同性結婚！總理：王儲無須放棄繼承

自2001年以來，同性婚姻在荷蘭一直是合法的，但一直不被認為適用於王室，因為必須有王位繼承人，如今首相呂特（Mark R...

規模6.3強震襲希臘克里特島 尚未傳災情

規模6.3的淺層強震今天撼動希臘的克里特島（Crete），這是這個小島不到一個月來第二次遭強震侵襲，目前尚未傳出災情

馬克宏拚連任 300億歐元砸綠能 反對派批：政策買票大撒幣

法國總統馬克宏十二日宣布一項規模三百億歐元（約台幣九七四七億元）的綠能計畫，目標包括產業大幅減碳，建造新式小型核反應爐和...

德研究：氣候變遷衝擊全球85%人口

一九六國參與的氣候峰會「聯合國氣候變化綱要公約第廿六屆締約方大會（COP26）」，下月一日將在英國蘇格蘭格拉斯哥登場，將...

接班人李在明涉貪 文在寅令徹查

南韓執政黨日前完成總統黨內初選，決定由京畿道知事李在明代表角逐下屆總統大位，但李在明過去擔任城南市長期間推動的大庄洞開發...

巴黎協定後最關鍵大會 聚焦4目標

「聯合國氣候變化綱要公約第廿六屆締約方大會」（COP26）十一月一日將在英國格拉斯哥召開，聯合國秘書長古特雷斯強調，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。