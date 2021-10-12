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輝達讓步無效 傳歐盟將調查540億美元收購安謀案

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
內情人士透露，輝達（Nvidia）以540億美元併購英國晶片設計商安謀（ARM）的交易，將面臨歐盟範圍更大的反托辣斯調查。輝達上周做出的讓步顯然未能化解競爭方面的疑慮。路透社
內情人士透露，輝達（Nvidia）以540億美元併購英國晶片設計商安謀（ARM）的交易，將面臨歐盟範圍更大的反托辣斯調查。輝達上周做出的讓步顯然未能化解競爭方面的疑慮。路透社

路透引述熟悉內情人士報導，輝達（Nvidia）以540億美元併購英國晶片設計商安謀（ARM）的交易，將面臨歐盟範圍更大的反托辣斯調查。輝達上周做出的讓步顯然未能化解競爭方面的疑慮。

報導指出，這將是輝達遭遇的另一次挫折。兩個月前，英國的反壟斷機構警告說，安謀是英國最重要的科技公司，這樁收購交易可能損害競爭並削弱競爭對手。消息人士透露，歐盟執委會定於本月27日結束初步審查，現在將對此交易進行為期四個月的調查。

消息人士並表示，輝達向歐盟執委會提出「行為補救」，但未提供細節。這類補救通常是指公司承諾採取一些維護競爭的措施。歐盟競爭執法機構未向競爭對手和客戶徵求對這些讓步的反饋意見，顯示這些讓步還不夠。

歐盟 英國 輝達

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