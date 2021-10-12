塞爾維亞欲吞半島 西巴爾幹籲美馳援

塞爾維亞近來派遣大量坦克，在阿爾巴尼亞、科索沃、波士尼亞等國家的邊界虎視眈眈，讓這些國家的美籍移民很擔憂，11日聯名投書給美國國務卿布林肯，呼籲美國干涉巴爾幹事務，嚇阻塞爾維亞併吞祖國的野心。塞爾維亞向來有「大塞爾維亞」主義的想法，希望收復過去附屬於南斯拉夫的巴爾幹國家。

根據《半島電視台》報導，阿爾巴尼亞、波士尼亞與蒙特內哥羅裔的美籍移民領袖11日聯名致信給美國國務卿布林肯與國安顧問蘇利文，他們呼籲美國要更關注西巴爾幹國家的安危，因為塞爾維亞近來的軍事行動顯示，不只對科索沃仍有併吞野心，對其他2個巴爾幹小國也是。

塞爾維亞在9月底因為與科索沃在邊境通關議題上發生紛爭，讓總統武契奇在塞爾維亞與科索沃邊境部署大量坦克、軍隊，軍機與直升機更時不時騷擾科索沃領空；9月初在蒙特內哥羅東正教會發生的種族衝突也讓蒙特內哥羅開始緊張，認為塞爾維亞試圖煽動蒙國境內塞爾維亞人的情緒。

《巴爾幹視界》提到，過去美國在確保科索沃獨立上，對巴爾幹半島的維和行動已有多年歷史，因此他們希望美國再更積極的介入，遏止塞爾維亞近年來又死灰復燃的「大塞爾維亞」主義，不讓過去犯下戰爭罪的總統米洛賽維奇想要恢復過去南斯拉夫榮光的惡行重演。

過去南斯拉夫由塞爾維亞、科索沃、蒙特內哥羅、阿爾巴尼亞、波士尼亞等國組成，但南斯拉夫解體後，各國紛紛獨立，但身為最大邦國的塞爾維亞想要將過去南斯拉夫的領域重新統一，加上各小國的種族、宗教分布複雜，也讓巴爾幹半島過去有「歐洲火藥庫」之稱。

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