美國與塔利班首會談 將提供人道協助

美國將對處於經濟災難邊緣、極度貧困的阿富汗提供人道主義援助，但仍拒絕在政治上承認塔利班。美國與塔利班進行撤軍後的首場會談，美國對於提供人道協助與否語帶保留，不如塔利班所發表的聲明意象明確，且美方也在聲明中重申，會持續觀察塔利班的實際作為。

塔利班接掌政權後，阿富汗陷入嚴重的人道危機，聯合國秘書長古特雷斯上個月更在日內瓦舉行的捐助者會議上提出警告，指出阿富汗的貧困率飆升、公共服務體系也接近崩潰；世界銀行的數據則指出，阿富汗過去約 40% 的 GDP 來自國際援助，在各國陸續凍結相關經費後，該國處境更加困難。

美國與阿富汗自八月底撤軍行動後，首次進行直接面談，雙方在會後分別發表聲明。據美聯社報導，美國在聲明中較為保守的提到，會議期間「雙方討論了美國直接向阿富汗人民提供強有力的人道主義援助」，也明確表示，該會談並不代表美國承認塔利班政權。

對於會談內容，美國國務院發言人普萊斯表示，相關討論過程都是「誠實且專業的」，未來美國會持續依據行為、而非其對外言論來評估塔利班，且公民安全與疏散、恐怖主義防範、阿富汗人權與女權等議題也是美國在本次會談關注的重中之重。

BBC 報導則提到，塔利班在聲明中明確指出，「美國代表表示，他們將向阿富汗人提供人道主義援助，並將為其他人道主義組織提供運送援助的設施」，美國對阿富汗提供人道援助似已成定案，且「塔利班將與慈善團體合作，以透明的方式提供援助，並促進外國國民的流動。」

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