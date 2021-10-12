續刷存在感 英航母停靠新加坡

在訪問日本後，英國的航空母艦周一(10月11日)停靠新加坡。在上周末期間，伊麗莎白女王號帶領了英國航母打擊群與新加坡軍方進行了演習，包括海軍演習以及與F-35B隱形戰鬥機和F-16戰鬥機的模擬作戰訓練。

打擊小組指揮官莫爾豪斯(Steve Moorhouse)在這艘65000噸的新艦上告訴路透社：「我們最近的綜合審查強調了印度洋的重要性，以及英國打算在這裡放更多重心，增加足跡和更持久的存在。」他強調，伊麗莎白女王號首次做戰部署就選在印太地區是這個新戰略最好的說明。

根據英國政府的聲明，該打擊小組在全球部署期間將通過訪問或演習與40多個國家互動，新加坡是其中之一。

英國和中國一樣，現在有兩艘航空母艦，而美國則有11艘。價值40億美元的伊麗莎白女王號是英國軍方建造的最大的軍艦，長度約為3個足球場，長274米（900英尺）。

上個月，美國、英國和澳大利亞達成三邊區域防務條約組成AUKUS後，伊麗莎白女王號前往日本，加強其在印太地區的軍事存在。

近年來，中國宣稱擁有大部份南海的主權，雖然一項國際仲裁裁決已宣布這些主張無效，但北京持續在南海各地部署了有爭議的海岸警衛隊船只，並建造了帶有導彈系統的人工島。

美國和西方盟國試圖遏制中國將南海軍事化，以及在這個有數萬億美元全球貿易流動的海域建造人工島。為此，英國計劃在亞洲水域永久部署兩艘軍艦。

(路透社等)

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