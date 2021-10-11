美媒記者深入新疆：放鬆管制 恐懼仍在

北京將超過一百萬名以上的新疆維吾爾族及其他主要為穆斯林的少數民族關押進再教育營的行動，至今已有四年之久。中國政府日前邀請美聯社走訪新疆，記者指出，曾經環繞新疆公共建築的鐵絲網幾乎全部消失，而裝甲運兵車以及許多監控攝像頭也都不見了。

然而，美聯社報導，過去四年來對新疆所進行的打壓仍舊隨處可見，「恐懼始終存在，只不過是在表面之下」。

報導稱，維吾爾族人迄今依然生活在無形的管控當中，表面上雖然放寬監視，但他們一舉一動還是受到限制，且新疆人幾乎不太可能申請到護照，就算在國內移動，也必須向當地警方登記，並定期和官員報告「近況」；至於一般的新疆人，則不被允許離開所在地區，甚至不能隨便離開住家。

美聯社指出，一名自行車商家得知記者的外國身份後，對方馬上拿起電話報警；另一位便利店收銀員則在與美聯社交談後，被跟蹤記者的黑衣人士訪查，而當美聯社再次拜訪時，對方一句話沒說便跑出了商店。

雖然在新疆的街道上，許多檢查站和警察局都已消失，但種族鴻溝依然清晰。維吾爾人生活在一個無形的系統中，一舉一動都受到限制。在喀什郊區，一個裁縫店的漢族婦女告訴美聯社，大多數維吾爾人不被允許離家太遠。

在街上，每個店面都貼著相同的農歷新年橫幅，上面貼著「中國共產黨好」等漢字標語。一位年長的漢族店長表示，盡管維吾爾人傳統上慶祝伊斯蘭教節日而非農歷新年，但官員們還是印制了數百條橫幅，並下令將其掛起。

這位漢族店長贊同這種嚴格的措施。她向美聯社說，維吾爾人「再也不敢在這裡做什麼了」。

而農村深處的控制則更加嚴格。在其中一個村子裡，一位戴著方形頭蓋的維吾爾族老人只向美聯社回答了一個問題，就被當地的漢族干部要求要知道記者在問什麼。他用維吾爾語告訴村民：「如果他問你什麼，就說你什麼都不知道。」

維吾爾族的傳統文化也受到沖擊。對穆斯林來說，酒精是被禁止的，尤其是在神聖的齋月裡。然而美聯社不只一次在普遍有著虔誠信仰的疆南地區看見喝醉的維吾爾人，其中有人喊道：「我們現在可以想喝就喝！我們可以做我們想做的事！現在這樣很好！」

維吾爾族活動家指責中國政府進行種族滅絕，指新疆的出生率急劇下降、人民遭大規模拘留。當局則說他們的目標不是消滅維吾爾人，而是讓他們融入社會。

「消毒」過的維吾爾文化

然而美聯社報導，在整治之下，那些賦予維吾爾文化靈魂的事物，像是喧鬧的集會、嚴格的伊斯蘭習俗、激烈的辯論等，都已被限制或禁止。取而代之的是一種「消毒過」的版本。

新疆官員帶記者參觀了烏魯木齊市中心的大巴扎，和新疆的許多其他城市一樣，這裡在經過重建後開放游客進入，成群結隊的漢族人在景點處自拍。研究新疆民族政策的學者萊博爾德（James Leibold）稱這是維吾爾文化的「博物館化」。中國官員稱這是一種進步。

在另一次政府資助的旅游中，官員帶美聯社參觀新疆伊斯蘭教學院，這是一所政府開設的學校。年輕的維吾爾族男子在校園裡誦讀《古蘭經》的經文，而校園的門口則設有一間警察局。

「中國憲法保障宗教自由，」一位名叫阿迪拉布杜拉（Omar Adilabdulla）的學生說，中國官員們看著他說話。學生桌上的課本則寫道，一個好的中國穆斯林必須學習普通話。

「阿拉伯語並不是編撰阿拉經典的唯一語言，」課本上寫，「學習漢語是我們的責任和義務，因為我們都是中國人。」

雖然維吾爾語仍隨處可見，但它在公共場所的使用程度正慢慢被弱化。近年來，政府已將普通話作為學校的教學標准。

大規模監禁仍存在

中國政府為遏阻伊斯蘭極端主義而建立的「再教育營」是新疆鎮壓行動中最受批評的部分。在經過國際各國的抗議後，中國官員在2019年7月宣布絕大部分被關押在再教育營中的民眾皆已獲釋，許多營區則被關閉。

美聯社報導，雖然許多再教育營似乎確實已被關閉，但取而代之的是永久性的拘留設施，並且正從臨時營轉為長期的大規模監禁系統。

中國官員回避了關於有多少維吾爾人被拘留的問題。但統計數據顯示，在政府於2019年停止公布數據之前，當地遭逮捕的人數異常激增。中國官員僅表示，他們已經設計了完美解決恐怖主義的方案，進而能保護維吾爾文化、而不是摧毀它。

其中，阿克蘇市委書記竇萬貴就對美聯社說：「我們這裡不會有什麼種族滅絕，我們正在保護他們的傳統文化。」

（美聯社）

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