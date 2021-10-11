前北韓高層受訪 爆料北韓內部腐化

北韓情報單位高層爆出的北韓內部究竟是如何？《英國廣播公司》11日報導一篇對前北韓高階情報軍官的採訪，這位化名過的金先生表示，因擔心自身安全才叛逃，他曾花了30年才爬到北韓高階情報單位，他爆料北韓內部統治階級涉及毒品販賣、祕密武裝部隊，以及傾全國之力培養的情報單位與駭客，用以貫徹北韓人對領袖的洗腦式崇拜。

偵查總局諜報單位

神秘至極一直是世人對北韓的固有印象，故《英國廣播公司》團隊設法找到一名前北韓情報單位高階將領進行採訪，訪談前就提到，這位金先生（金國鬆，化名、也可能是真名）行事相當謹慎，甚至連採訪拍照都戴上墨鏡。金先生提及自己背景，是在2014年出自於人身安全考量而叛逃到南韓，過往他擔任情報單位高層，描述自己待的單位是「最高領袖的眼睛、耳朵與大腦」，晉升到這個位置花了他30年歲月。

金先生表示，北韓特權高層總括是以3大見不得光的方式，進行全方位的洗腦式統治，包含秘密暗殺部隊、非法毒品販賣、情報單位與駭客。北韓09年成立一個名為偵查總局的諜報單位，當時正值金正恩準備接任領導人。

祕密部隊、毒品、駭客

金先生說，當年5月的最大命令就是建立一組恐怖任務取向的祕密部隊，他自己就是負責人，要暗殺得罪過金氏的權貴黃章燁，據傳也是金正日認可的行動，雖然最終任務失敗、北韓也不承認，但他聲稱，後續2010年的南韓海軍艦艇天安號被擊沉、同年南韓永平島被砲擊也都是祕密部隊所為，還有更多是隱藏在民間組織活動，連他都沒完全掌握到的任務。

至於毒品販賣，金先生聲稱最大宗是1990年代，當時北韓面臨災難性飢荒，金正日為了籌措所謂的「革命資金」，他在黨的培訓基地建設毒品（冰毒）生產中心，後續境內境外交易後，兌換成美元、歸於金正日所用，即便那個年代平民因糧食短缺死亡數估計數百萬人，特權階級與高層都藉此獲得私人享受（別墅、海外奢侈品）與軍需武器。

《英廣》提到，這是可證實的一點，過去叛逃的前北韓駐英外交官太永浩也提過「北韓境內毒癮大流行」。

最後就是傾全國之力培養情報菁英，金先生提到，最早是1980年代金正日下令的培訓計畫，牡丹峰大學會從國內挑選最聰明的學生，培養6年的特殊教育，訓練成情報單位人員與頂尖駭客，英國安全官員就推測過，該國NHS與一些國際組織在2017年發生的網路癱瘓，幕後黑手就是北韓的駭客群，《英廣》也認為這可能為真，據6年前一名叛逃者《所言》，北韓已擁有一群技術純熟的6千人駭客組織。

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