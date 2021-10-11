前美空軍首席軟件官：美國在AI上輸給中國

英國《金融時報》報導，美國空軍第一任首席軟體官尼古拉斯·沙朗（Nicolas Chaillan）一周前從國防部離職。他表示，他的離開是為了抗議美軍在科技轉型上進程緩慢，而他不願看著中國超越美國。

他說，北京在人工智能、機器學習和網路技術上拔得頭籌，正在走向全球主導地位。但Google等美國企業不願與政府合作發展AI，而關於AI倫理道德的冗長討論也使發展滯後。同時，中國企業不僅必須與政府合作、也不管道德議題，目前正砸入大量資金全力做研發。

「我們在未來的15到20年內沒有足以抗衡中國的競爭力。這已是板上釘釘的事情了，」沙朗說。

37歲的沙朗來自法國，早在15歲時就已開始創業。他在2016年入籍美國，在美國國土安全部建造「零信任」的網絡安全系統，並在之後接下空軍第一任首席軟體官一職，進入國防部所在地五角大樓工作。

然而，在過去3年任期內他認為自己並沒有在創新，而是大部分時間都花在「維修基本的雲系統與筆記本電腦」上——他認為美國一些政府部門的網絡防御措施停留在「幼兒園水平」。他在辭職信中嚴厲表示，軍方官員一再被安排要負責他們缺乏經驗的網絡計劃，且許多計劃缺乏資金。

沙朗承認，美國的國防開支仍然比中國多三倍，但他說錢被花在錯誤的領域，而官僚主義和過度監管則阻礙了五角大樓急需的變革。

「當我們把時間浪費在官僚主義上時，我們的對手（中國）已走得更遠，」沙朗說。他計劃在未來幾周內就中國對美國優勢地位所造成的網絡威脅向國會作證。

美軍望加速導入人工智能

美國國家安全委員會今年早些時候曾警告說，中國可能在未來十年內超過美國，成為世界上的人工智能超級大國。

國防部高級官員承認，他們「必須做得更好」，以吸引、培訓並保留年輕的網絡人才，但他們為自己認為是負責任的采用人工智能的方法進行了辯護。

海軍陸戰隊中將、國防部聯合人工智能中心主任格倫（Michael Groen）上周在一場會議上說，他希望以漸進的方式將人工智能應用於整個軍隊，並說采用人工智能需要軍隊內部的文化轉變。

7月時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也曾表示發展「負責任的人工智能」是國防部的優先事項。他說，未來5年內將投入15億美元的資金，來加速五角大樓采用人工智能的進程，而目前有600項人工智能工作已在進行當中。

但他也承諾，在發展人工智能的同時，他的部門不會「在安全及道德上走彎路」。

針對沙朗的辭職，美國空軍的一位發言人說，美國空軍部長肯德爾(Frank Kendall)在沙訪辭職後與他討論了他對有關部門未來的軟件開發的建議，並感謝他的貢獻。

（金融時報）

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