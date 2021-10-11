為邊境摩擦舉行新會談 中國：印度要求不實際

印度軍隊發言人稱，印度和中國軍隊指揮官周日（10日）進行會晤，討論了將軍隊撤離雙方沖突邊界地區的步驟，以緩解兩國長達17個月的對峙。

印度媒體日前報導稱，一周前，印度軍隊曾在阿魯納恰爾邦實際控制線發生對峙，約200名中國士兵試圖「越境」破壞印度的防衛工事，部分中方士兵曾被短暫扣押。

印度陸軍發言人查莫利上校（Col. Sudhir Chamoli）說，指揮官們時隔兩個月後在拉達克地區中方一側的莫爾多會面，周一可能會發布一份聯合聲明。美聯社稱，印度並未進一步提供細節。

根據《北京日報》11日引用「西部戰區微信公眾號」報導，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華指出，中印兩軍10日在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。會談中，中方從維護中印兩國兩軍關系大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出了巨大努力丶充分體現了誠意，但「印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難」。

報導中稱中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識，切實拿出誠意和行動，與中方一道共同維護邊境地區和平安寧。

自2月以來，印度和中國都從班公湖（Pangong Tso）、戈格拉（Gogra）和加勒萬河谷（Galwan Valley）南北兩岸的部分對峙地點撤軍，但作為多級部署的一部分，它們持續保留額外的部隊。

印度媒體報道說，在碟木綽克（Demchok）和德普桑平原（Depsang Plains）地區，也有額外的部隊部署。美聯社指出，隨著對峙持續，中印雙方在即將來臨的寒冬下可能將繼續在拉達克前沿地區部署部隊。

印媒：中國設基建

報導稱，此次中印雙方的最新一輪的會談，正值印度軍隊不滿中方大規模部署部隊和武器裝備之際。印度將軍M.M. Naravane周六（9日）說：「是的，令人擔憂的是大規模集結已經發生並繼續存在，為了維持這種集結，中方已經有了同等數量的基礎設施建設 。」

他並說，「因此，這意味著他們（中國）將留在那裡。我們正在密切關注所有這些發展，但如果他們在那裡停留，我們也會在那裡停留。」

自去年中印對峙以來，中國一直在拉達克東部沿線建造數十個大型防風設施，供軍隊在冬季駐扎使用。印度媒體報道，中方還建了新的直升機停機坪、擴寬飛機跑道、新營房以及新的地對空導彈基地。

拉達克前沿地區的氣溫在1月左右會降至零下30攝氏度，雙方部隊以往會在這個時候撤退到他們傳統的夏季堅守陣地，但自去年5月開始對峙以來，他們繼續留在有爭議的邊界附近。

雙方摩擦不斷

《今日印度》（India Today）日前報導稱，印度軍隊在靠近邊界處攔截了約200名中國士兵，雙方對峙了數小時後，在當地指揮官根據現有協議解決問題，這場對峙才宣告落幕。期間印度的防御工事並未受損。

CNN與印度媒體公司合作的印度英語新聞電影頻道CNN-18News也引述政府高層人士稱， 約200名中國士兵從西藏進入阿魯納恰爾邦，試圖破壞無人的碉堡。

消息人士指出，「中國軍隊越界進入實際控制線的印度一側，遭到印度軍隊強烈攔阻，部分中國士兵被暫時扣押，該起事件隨後由當地軍事指揮官層級處理。中國士兵已被釋放，緊張局勢被化解」。

印度與中國2020年6月在邊境爆發的軍事沖突至少造成20名印度士兵喪命。今年2月，中國與印度舉行了第十輪的軍長級會談後，雙方當時發布聯合聲明，表示印度和中國的軍隊已經從喜馬拉雅山西部有爭議的班公湖邊境地區撤離，但中印邊界對峙狀況至今仍不斷發生。

（美聯社、今日印度等）

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