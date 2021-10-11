曾被質詢鬧鬼？日首公邸閒置近10年 岸田尚未決定入住

日本首相公邸有幽靈出沒、入住就會變成短命政權等「都市傳出」，已經閒置將近10年，前任首相安倍、菅義偉都曾因不肯入住，遭到質疑。新任首相岸田文雄是否遷入也受到關注。內閣官房長官松野博一5日被媒體詢問時，沒有答案，只說，岸田將綜合各種情況後做出決定。

公邸是首相住所、官邸是辦公處所，在同一塊用地內。現在首相公邸於1929年竣工，原本是官邸；2002年舊公邸拆除、新官邸落成後，移作公邸使用。現仍24小時有人值班，可因應公務需求，也有可接待海外重要人士的客房等，功能齊備。

據日本媒體報導，2002年時曾耗費86億日圓進行公邸改裝、搬移，公邸建築物本體重達2萬噸，動用軌道、拖車與液壓千斤頂，以每秒1毫米的速度，往南搬移了50公尺，並略調整坐落方位，是當時日本國内「最大級的拖曳工程」。

由於公邸仍作為官邸使用時，接連發生暗殺事件，1932年五一五事件首相犬養毅遭到狙殺、1936年二二六事件狙擊首相岡田啓介，擔任秘書的妹夫遭到殺害。讓館內有幽靈的傳說不斷。

移作公邸後，從時任首相的小泉純一郎起，共七任首相住過，但安倍晉三2012年回鍋再任首相後，沒有搬入公邸，從個人住所通勤；菅義偉接任日相後也繼續住在內閣官房長官時就居住的國會議員宿舍，只有深夜與其他國家元首電話熱線、周末聽取新冠肺炎因應報告利用。公邸已閒置將近10年。

由於除了任期中遷入的小泉之外，其餘入住的首相都僅在任一年左右就被迫請辭，相反的，第二任未入住的安倍打造了憲政史上最長政權，也因此有了都市傳說，「搬入公邸就會成為短命政權」。

根據國家公務員宿舎法，公邸供日相免費使用，但並未強制規定入住。不論日相入住與否，每年都會編列預算維護，一年預算約1億6000萬日圓。

安倍與菅義偉未入住官邸，也曾因浪費公帑、遇重大意外時無法立即因應，缺乏危機管理意識，遭到批評，鬧鬼說還成了正式質詢內容。2013年當時的民主黨參議員加賀谷健提出正式書面質詢，因為二二六事件等，公邸有幽靈出沒等傳說是真的嗎？這是否為安倍總理不肯遷入的理由？日本政府後以書面答覆表示，不清楚。