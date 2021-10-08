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東京10年最大地震導致交通大亂 凌晨3點還攔不到計程車

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本關東地區7日晚間發生強震，東京交通大亂，計程車奔波載客。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage
日本關東地區7日晚間發生強震，東京交通大亂，計程車奔波載客。示意圖，非新聞當事照。圖／Ingimage

日本關東地區7日晚間10時41分，發生規模5.9強震，東京震度5強，是311東日本大地震以來東京最強烈地震，至少造成32人受傷，並造成東京首都圈交通大亂。

關東地區多條電車路線因地震暫停行駛，深夜返家民眾交通受阻，有人滯留車站過夜，許多人改搭計程車。然而受新冠肺炎疫情影響，計程車出勤數量少了三成，夜間時段的車更少，導致很難叫到車。

東京都一家大型計程車公司表示，地震時公司派出4500輛車，預約絡繹不絕，直到8日凌晨3時前都沒有空車。迄8日上午，該公司的出車次數高達3萬趟，是平常的一點五倍以上。

311東日本地震也曾造成東京交通大亂，許多人回不了家。此次地震再度凸顯人口密集地區遭遇重大天災時的疏散問題。

地震 計程車 日本

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311後東京最強烈地震 日本關東累計32人輕重傷

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