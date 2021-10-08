警察在邊界暴力驅趕難民 歐盟宣布將啟動調查

疑似歐盟國家的警察在外部邊界處暴力驅趕難民，相關的影片曝光後，歐盟內政委員約翰遜（Ylva Johansson）對克羅埃西亞和希臘下令「徹查」。她說，對媒體報導的非法暴力驅趕難民的做法「深感憂慮」。

此前德國《明鏡在線》等媒體報導了屬於克羅埃西亞的干預警隊以及希臘的精銳部隊參與了邊界驅趕行動。報導還點名羅馬尼亞安全力量也有所涉及。

在克羅埃西亞電視節目中播出的畫面顯示，疑似克羅埃西亞警員的蒙面人揮動木棒將難民趕回波黑一側。另一些畫面顯示，乘有難民的小面包車受到攻擊後，被非法運送到邊界另一邊。

多個歐洲國家的調查記者於今年5月至9月間，在克羅埃西亞和波黑邊界5個不同的地方，拍下這些鏡頭，涉及11樁「非正常入境後被強制驅逐」的案子。根據記者們的調查，超過140名難民在未經任何核實身份程序的情況下被送到邊界另一方。

克羅埃西亞、希臘不同表態

歐盟內政委員約翰遜宣布，周五（10月8日）將分別同希臘移民部長米塔拉齊（Notis Mitarachi）以及克羅埃西亞內政部長波契諾維奇（Davor Bozinovic）討論該事件。

克羅埃西亞總理普倫科維奇（Andrej Plenkovic）已發表聲明稱他的國家「尊重邊界以及國際準則」。但他補充說，「同世界上每一個國家一樣，我們也承擔著捍衛邊界、阻止非法難民入境的職責」。該國內政部已派出一個專家小組前往出事地方進行調查。

希臘移民部長米塔拉齊則表示不會為該國做出的巨大努力「進行悔過」。他說，「希臘邊界同時也是歐盟邊界，我們是在國際法和歐盟法的框架下展開行動，目的是維護邊界」。過去類似的指責，希臘也都嚴詞駁回。

難民希望經過巴爾干線路抵達西歐

為逃避家鄉的戰爭與貧困，很多來自中東、亞洲和非洲的難民選擇「巴爾干線路」試圖進入歐盟、最終抵達西歐國家，而克羅埃西亞和希臘是這條沿線上的兩個歐盟國家。他們從波斯尼亞進入克羅埃西亞，經海路抵達希臘，或者從土耳其從陸地進入希臘。

根據人權組織的消息，僅去年一年，克羅埃西亞和波黑邊界有超過16000名難民遭受驅逐，而在白俄羅斯同波蘭互遣難民事件受到關注後，克波邊界以及土耳其希臘邊界以及海路上發生的強制驅趕難民事件才進入人們的視野。

(綜合報導)

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