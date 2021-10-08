南韓也考慮要加入CPTPP 看好協定成長前景

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）11個會員國代表，2018年3月8日簽署協定後合影。新華社
「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）11個會員國代表，2018年3月8日簽署協定後合影。新華社

南韓貿易部部長呂漢辜（Yeo Han-koo）在日內瓦接受彭博資訊訪問時表示，南韓政府正在「認真且積極考慮」加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

彭博說，最近幾周，中國大陸與台灣陸續提出加入CPTPP的申請，讓南韓感受到也有加入這個亞太區域自由貿易協定的急迫性。因為這個目前包括11個國家的區域貿易組織，看來會有可觀成長。

據了解，南韓正在研究加入CPTPP，不過對於正式提出申請還沒有確切的時間表。

呂漢辜對彭博說：「我想韓國現在比任何國家都準備更好，更足以加入CPTPP。」他提到，南韓過去幾年來一直「按部就班」準備加入CPTPP。

呂漢辜表示，他不清楚中國大陸的條件可否符合加入CPTPP所需要的高標準，只強調南韓如果加入所能提供的貢獻。他說，南韓是「區域內的科技與貿易強國」，參與CPTPP將能提振CPTPP成為更包容、更全面、更透明的貿易協定。

南韓

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