寶成胡志明廠傳逾4萬位勞工未返回 全面復產計畫生變

越南新聞網站Zing News報導，台灣製鞋業者寶成（9904）的胡志明市工廠，傳出逾4萬名勞工尚未回廠上班，對寶成預計下月全面恢復生產的計畫造成衝擊。

據報導，寶成胡志明廠6日復工，只有20%至30%的勞工重返工廠。Zing News引述寶成工會負責人的說法，這代表超過4萬位勞工並未回廠上班。

寶成的客戶包括運動用品製造商Nike和Adidas。報導表示，有數以千計的越南移工在新冠疫情期間返鄉，寶成正加速招募人力，但不確定能否如期從11月中起恢復全部的產能。

越南政府警告說，可能有多達數百萬本國移工離開胡志明市周遭的工業重鎮，這使已陷入困境的全球供應鏈面臨更重的壓力，且西方零售業者正為年底耶誕購物季備貨。

全球製造業供應鏈已承受數個月的壓力，包括新冠肺炎情迫使亞洲的工廠和港口停工，而亞洲是一系列重要產品的製造重鎮，包括電腦晶片、原物料及製成品；運動鞋、玩具及手機都是製成品。

Zing News並未說明越南勞工為何也離開寶成的其他工廠，包括同奈省、西寧市及前江省這三處的工廠。