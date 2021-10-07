聽新聞
test
0:00 / 0:00
高架橋開一半路燈劇烈搖晃 規模6.1地震襲日本千葉縣
日本共同社報導，日本氣象廳表示，千葉縣西北部當地時間晚間10時41分發生規模6.1強震，地震深度約80公里，但沒有引起海嘯危機。埼玉縣南部和東京23區觀測到了日本標準震度5強搖晃，但相關當局警告，特別是接下來2至3天，可能發生規模較大地震。
都内も今の地震の影響モロに受けたようです pic.twitter.com/yvk4CA9c8i— kyosuke (@wxbxpxy) October 7, 2021
首都高めっちゃ揺れてんけど。#地震 pic.twitter.com/WmHOCjxt36— ｹｲ_mde (@kei_mde) October 7, 2021
報道ステーションが揺れた！#緊急地震速報 #地震 #震度5強 pic.twitter.com/J9oFhnc9sR— カネナシオペラクン (@KanenashiOpera_) October 7, 2021
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言