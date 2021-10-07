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高架橋開一半路燈劇烈搖晃 規模6.1地震襲日本千葉縣

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高架橋開一半路燈劇烈搖晃 規模6.1地震襲日本千葉縣

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本共同社報導，千葉縣西北部當地時間晚間10時41分發生規模6.1強震，地震深度約80公里。歐新社
日本共同社報導，千葉縣西北部當地時間晚間10時41分發生規模6.1強震，地震深度約80公里。歐新社

日本共同社報導，日本氣象廳表示，千葉縣西北部當地時間晚間10時41分發生規模6.1強震地震深度約80公里，但沒有引起海嘯危機。埼玉縣南部和東京23區觀測到了日本標準震度5強搖晃，但相關當局警告，特別是接下來2至3天，可能發生規模較大地震。

日本 地震 強震

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