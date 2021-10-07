拖了5年！土耳其也決心減碳 巴黎協議完成立法

拖了5年，土耳其終於在6日批准《巴黎氣候協議》國內法化，以面對更嚴格的減碳標準，也剛好是在氣候變遷大會COP26舉辦之前通過，聯合國對此表達歡迎。外界認為，過去土耳其不想承擔已開發國家的減碳義務，但隨著境內洪災、森林野火爆發，讓更多民眾意識到氣候變遷的嚴重。

將承擔減碳重任

根據《半島電視台》報導，土耳其國會6日不分黨派、353名國會議員無異議通過《巴黎氣候協議》國內法化。雖然土耳其早於2015年簽署《巴黎氣候協議》，但總統艾爾段認為土耳其不應該被視為協議中的「已發展國家」，希望成為「發展中國家」以獲得減碳豁免與資金援助，因此遲遲未由國會通過。

《中東之眼》提到，土耳其總統艾爾段在上個月的聯合國大會率先公布了這項消息，當時聯合國秘書長古特雷斯的發言人杜加克對此表示歡迎，並提到這可讓更多國家能堅定減碳的決心。由於土耳其在7、8月接連經歷水災與森林大火，至少讓100人死亡，國內目前仍持續面對乾旱，也讓土耳其不得不正視氣候變遷的威脅。

氣候變遷國安危機

尤其根據民調，95%的土耳其年輕人認為，國家未來面對最嚴重的國安危機就是氣候變遷，氣候專家也估計，若氣候變遷持續加劇，整個地中海盆地，包括土耳其、希臘、義大利、法國南部與西班牙都可能沙漠化。在土耳其國內法化《巴黎氣候協議》前，國際普遍認為土耳其對減碳的作為「嚴重不足」。

不過土耳其認為，他們的溫室氣體排放低於歐盟與經濟合作暨發展組織OECD國家的碳排量，在世界的佔比也才0.7%，因此希望世界能給予更多資金與技術的協助。不過環保團體直言，土耳其雖高度倚賴進口石化燃料、燃煤電廠與水力發電，但在再生能源上其實有很好的潛力，國家必須重視。

今年危機感強烈

由於今年極端天氣災害頻傳，加上歐盟正式徵收碳稅、傳統能源價格高漲下，世界對於減碳與新能源的需求比過去更加強烈，也讓今年在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的COP26格外受到重視，環保團體與宗教領袖都希望各國政府能推出更具體的減碳措施，並以資金與技術協助貧窮國家減碳。

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