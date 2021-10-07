越南解封 工業區勞工大量出走 缺工率可能上揚

越南政府在官網上表示，疫情管制10月1日鬆綁後，遭受新冠病毒重創的胡志明市，以及周邊省分如平陽、同奈和隆安的工業區，有數以萬計的移工出走，後續可能還有數百萬人跟進。

勞工出走時機正值產業領袖警告，可能出現進一步削弱全球供應鏈的勞工短缺問題。政府先前下令，南部工業帶的工廠暫時停工，或在現場為工人安排食宿，以避免疫情擴大傳播。

政府引述公安部門數據說，該工業帶有多達210萬名勞工想要回鄉。官員已安排數百輛巴士將他們載回鄉村區。未完全接種疫苗的返家勞工會先送去隔離。

根據越南紡織服裝協會主席Vu Duc Giang，今年剩餘時間裡，越南服裝業缺工率可能高達37%。越南皮革、鞋類與皮包協會副主席Phan Thi Thanh Xuan則說，有大約40% 的製鞋工人返鄉，目前不清楚有多少人返工。