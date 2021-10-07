嚴正批評中國軍機挑釁！布林肯：美台關係「堅若磐石」

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）6日批評中國近期在台灣附近頻繁的軍事活動，並敦促北京領導人停止這種行為、以免導致誤判。

「彭博」報導，布林肯6日在巴黎參與「經濟合作暨發展組織」（OECD）會議，被問到中國近日在台灣周圍頻繁的軍事行動時表示「我們看到中國的行動具有挑釁性，可能會破壞地區和平及穩定。我希望這類型行動能夠停止，因為導致誤判、誤傳的可能性依舊存在、這很危險」。

最近幾週，中國加劇台灣周圍的緊張局勢，向其防空識別區先後共派遣數十架戰機。與此同時，美國和包括日本和英國在內的幾個盟國也一直在附近海域進行海軍演習。布林肯表示「非常重要的是，沒有人採取以武力改變現狀的單邊行動，我們需要看到中國停止這類型軍事行動」。

布林肯還稱美台關係「堅如磐石」，他對中國行為的評論與白宮發言人薩奇（Jen Psaki）4日的發言相呼應。

此外，布林肯還提到「美國與中國的關係是世界上最重要的關係之一、具有對抗性、競爭性和合作性」，並強調「對我們雙方來說，加強並履行我們的責任很重要」。