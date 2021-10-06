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美國武器帶不走 阿富汗軍火商牟利

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
一支M4卡賓步槍在阿富汗高達4000美金(Photo by Stocktrek Images on Getty Images under C.C. license 2.0)
一支M4卡賓步槍在阿富汗高達4000美金(Photo by Stocktrek Images on Getty Images under C.C. license 2.0)

美國遺落的武器裝備，成為阿富汗走私者的好生意。因為美國倉促的撤軍，大量武器、設備便由塔利班（或譯神學士）政府接管。隨著戰爭結束，塔利班對武器的需求隨之減少，武器大量走私到阿富汗或者是巴基斯坦的軍火販售商手上。

武器經銷中

《法新社》報導，阿富汗當地市場正出售美國軍事基地的建材、金屬托盤等物品，其中也包括軍事設備。供應商穆爾塔扎說，在塔利班佔領阿富汗軍事基地後，商人們便從塔利班手上買來這些東西販售。

塔利班自美國撤軍後，對武器的需求隨著戰鬥的結束而減少，現在大部分武器都賣給了阿富汗企業家。槍枝經銷商說，這些武器已走私到巴基斯坦，因為那裡對美國製造的武器需求旺盛。

坎達哈的武器經銷商接受採訪並表示，阿富汗南部武器店正在出售美國製造的手槍、步槍、手榴彈、雙筒望遠鏡和夜視鏡等。美國當時根據培訓和援助計劃，提供許多裝備給阿富汗安全部隊，而該計劃在 20 年的戰爭中花費美國納稅人超過 830 億美元。

美國武器有賺頭

根據《紐約時報]》報導，阿富汗士兵和警察當時在投降之前，就出售了他們的武器和彈藥。槍枝商人說，一支美國貝雷塔 M9手槍價值大約 1,200 美元，這金額已遠遠超過阿富汗士兵的月薪。

經銷商說，美國 M4 卡賓步槍的售價約為 4000 美元，如果搭配雷射瞄準器或榴彈發射器，價格還能再上調。經銷商稱，相比之下，俄國的卡拉什尼科夫步槍售價僅 900 美元、俄國火箭榴彈發射器售價約為 1100 美元。

武器商人表示，美國製武器的龐大需求量是因為它們品質良好，買方知道如何操作。阿富汗企業家和普通公民都夢寐以求美國製造的武器，有人為了在巴基斯坦轉售獲利，有人為了自我防衛，也有人是解決長期的部落紛爭。

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