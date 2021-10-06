美國對中不友善 學者認貶低中國

對西方國家而言，中國似乎是個「惡意綜合體」，而非一個實實在在、擁有十四億人口的正常國家。耶魯大學法學院博士後研究員程秧秧投書希望美國人了解「中國人也是人」，而不是政治威脅、待解決的問題，或全世界共同面對的挑戰。西方分析人士認為，中共戰機繞台是因一些國家表達支持台灣而激怒了中國。

好心辦壞事

對於近期中國在台海頻繁的軍事動作以及創紀錄的軍機飛越防空識別區的紀錄，新美國安全中心印度-太平洋安全項目研究員斯托克斯對 CNN 記者指出，中國可能有三大目的。他認為，第一是作為恐嚇台灣的政治信號、第二是透過日常訓練，加強作戰能力、第三是迫使台灣派出軍機、消耗台灣僅有的戰力。

CNN 也指出，中國的敏感行為是「一些國家做了激怒中國的事情後」導致的，如美國國務卿警告中國，美國將全力於保衛台灣，隔天就有 25 架中國軍機飛越台灣防空識別區；七國集團領導人發表聯合聲明，譴責中國並強調台海穩定與重要性後，便有 28 架戰機又出動等。

中國等於危險？

程秧秧說，作為一名「在美國研究中國」的中國女性，她近期常從美國友人口中聽到對中國不友善的言論，且認為諸多中國的政治行動，如新疆、香港議題都被擴大解釋，世界藉由「懲罰、貶低中國」來獲取對現有的自由經濟體系的認同，試圖打擊因中國崛起而對現有經濟的挑戰。

她在衛報發表的評論指出，在對中國的主流論述中，都將其描述成一個試圖統治全世界的「萬能怪物」，也把中國人民描述成國家壓迫下的受害者、或是網路攻擊或其他出征行動中的無腦步兵。

至於美國不斷宣揚自己在保衛南海與台海的政治與軍事力量，程秧秧指控，這類言論實際是「維持了美國實力、卻無視另一個大陸上潛在的生命損失」，在主張維護人權時，本質上並未在意這樣的行為是否讓西方眼中的「受害者」受到二度傷害。

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