不顧北京反對 法澳政治人物接續訪台

法國前國防部長李察（Alain Richard）在內的四位法國參議員周三(10月6日)抵達台灣進行為期一周的訪問。

除了李察以法國參議院友台小組主席身份訪台，其他團員還有友台小組副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph），以及外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）。

李察在1997年至2002年前總統希拉克（Jacques Chirac）執政時期擔任國防部長。他曾在2015年和2018年兩次訪問台灣。根據台灣外交部，5月6日，李察促成法國參議院高票通過＜支持台灣參與國際組織工作決議案＞，創下法國參議院通過友台決議案的首例。

台灣外交部發言人歐江安表示，雖然年初中國駐法大使盧沙野「曾數度言語挑釁，企圖阻撓其訪台規劃」，但李察主席不畏中國政府的威嚇，仍然立場堅定，希望再度訪問台灣，「其支持我國的友情及堅定捍衛自由民主的精神令人感動」。

法團訪台期間會與台灣總統蔡英文等台灣執政團隊會面，討論疫情後經濟復蘇、區域安全局勢、台法持續交流合作等議題。

法國與台灣沒有正式的外交關系，但法國曾向台灣出售武器，包括1991年的6艘護衛艦和1992年的60架幻影2000戰鬥機。

針對法國參議員訪台，中國駐法大使館9月23日發聲明表示反對，強調「他們不論以何種名義訪問台灣，同台灣當局進行官方接觸，都嚴重違反法國所奉行的一個中國政策」。

澳前總理訪台

法團訪問前一日，澳大利亞前總理阿博特（Tony Abbott）在5日抵達台灣，預計8日上午在玉山論壇上發表主題演講。

澳大利亞政府表示，阿博特是以私人身份前往台灣參與這個由台灣亞洲交流基金會組織的亞洲區域對話會議。根據報道，他將與蔡英文、台灣外交部長吳釗燮和國安會秘書長顧立雄等人會面。

《衛報》報道，現職為英國政府貿易咨詢專家的阿博特上周發表講話，「強烈支持」台灣加入《跨太平洋伙伴關系全面進步協議》（CPTPP），強調澳大利亞不該因為擔心激化與中國的緊張關系而拒絕台灣申請加入。

他說：「 在我看來，唯一可能反對的理由是會讓中國不高興。但鑑於中國不是TPP的成員，也不太可能成為TPP的成員，再加上北京已經對澳大利亞和其他許多國家高度不滿，我不認為中國會比現在更難受。」

阿博特在2013年至2015年期間擔任澳大利亞總理，2019年離開議會，2020年被任命為英國政府貿易委員會的無給職顧問。8月初，他作為澳大利亞政府的特使前往印度，推動建立更緊密的貿易聯系。

(綜合報道)

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