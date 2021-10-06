「好像沒疫情」 以色列特拉維夫打完第3劑加強疫苗湧生機

以色列在開始大規模施打第三劑加強疫苗後，包括新確診病例和住院人數皆有顯著下降，這使其第二大城特拉維夫市（Tel Aviv）的餐廳和商店湧入人潮，彷彿疫情已經結束一樣。

「彭博」報導，特拉維夫市長胡爾戴（Ron Huldai）接受採訪時表示，縱使新冠肺炎未來仍可能會出現新變種病毒株並再次改變疫情走勢，但就目前而言「加強疫苗正在發揮作用」，他表示「現在特拉維夫市街上『就像沒有新冠肺炎一樣』」。

以色列本就是全球疫苗接種的領跑者之一，但隨著Delta病毒株在夏季的傳播，當時確診數和住院人數激增。該國選擇於8月開始進行加強疫苗接種、為280萬人接種第三劑。據悉，以色列已經接種足夠疫苗劑量、覆蓋85%的人口。

胡爾戴表示，雖然特拉維夫市正在恢復，但旅遊業仍在苦苦掙扎，他強調「最重要的是將遊客送到特拉維夫市，旅行不僅帶來經濟利益，而且在特拉維夫街頭看到阿拉伯遊客可以向以色列人傳達關於『超越衝突、區域合作』的象徵性訊息」。