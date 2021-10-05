共機擾台 日政府重申：盼當事者直接對話和平解決問題

中共解放軍軍機昨（四）日持續大批進入我西南防空識別區，單日56架創紀錄。日本外務大臣茂木敏充重申，日本希望相關當事者能和平解決問題，並表示日本將持續監控局勢，研議因應措施。

茂木上午在例行記者會被問及共機大批進入台灣防空識別區一事。茂木提到，台灣海峽的和平安定非常重要，今年3月美日安全諮商（2+2）會議、4月美日峰會都曾再次確認其重要性。他重申日本一貫的立場，圍繞台灣問題，期待透過當事者之間直接對話和平解決問題。

同時他也表示，會持續關注後續的發展，並考慮各種事態，可以採取什麼樣的措施、應該做什麼樣的準備，確實研議。

茂木是前日相菅義偉任命的外務大臣，獲新任首相岸田文雄繼續延任；防衛大臣岸信夫也同獲延任。

此外，新任內閣官房長官松野博一在例行記者會上也同樣重申，日方期待直接對話和平解決問題的一貫立場。松野表示，已了解台灣當局發表共機在台灣防空識別區內活動等，但日方不便對於一項一項的行動發表評論。

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍軍機4日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」，昨天單日高達56架，再次創下紀錄。也有學者解讀，此舉是反制美日英雙航艦在台灣東北方的演習。