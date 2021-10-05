快訊

颱風「獅子山」最快明天生成、「圓規」可能接著長

台股早盤跌逾200點 測試16,200關卡支撐

新日相岸田與拜登熱線 確認美日安保適用釣魚台

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
日本新任首相岸田文雄。歐新社
日本新任首相岸田文雄。歐新社

NHK等日本媒體報導，日本新任首相岸田文雄今晨與美國總統拜登熱線，這也是岸田昨晚就任首相後第一位聯繫的外國領導人。岸田表示，拜登對於美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼，做出強有力的表態。

據報導，岸田在日本時間今晨8時許(台灣時間7時許)在首相官邸與拜登電話會談約20分鐘。雙方互相稱呼對方為「喬」、「文雄」。岸田昨日才就任日本首相，此舉也顯示他想要盡快展開領袖外交的企圖。

會後，岸田文雄向官邸記者表示，雙方確認將共同合作，強化美日同盟，以實現自由開放的印太地區的目標。拜登對於美日安保條約第五條適用釣魚台列嶼在內，美國對日本的防衛承諾，也做出了強而有力的表態。

岸田並提到，雙方也確認，將在中國、北韓等周邊地區面臨的問題，密切合作加以因應；雙方也將對解決北韓綁架日人問題進行合作​​。雙方同意就新冠肺炎、氣候變化、努力推進無核武器世界等全球性議題展開合作。

今早會談中，雙方也有共識，將為早日實現面對面會談進行協調。不過，由於日本眾議院任期即將期滿，面臨定期改選，岸田擬在月中解散國會，月底投票。10月底在羅馬舉行的廿國集團峰會(G20)，岸田可能改以視訊方式出席。

日本 拜登 岸田文雄

延伸閱讀

無意加深對中貿易緊張 戴琪將再與劉鶴對話

移民問題反人權 英、美領袖都頭痛

桑德斯讓步 願削減3.5兆預算案規模換取中間派妥協

曼欽想把3.5兆預算案砍半 美民主黨進步派堅拒：難推願景

相關新聞

法國教會「戀童普查」？神父性侵問題的70年吞忍真相

「天堂離人太遠，惡魔卻在身邊。」近年來因為性侵醜聞不斷、飽受社會批判的天主教會體系，在教宗方濟各承諾的開誠布公之下，相關調查又有新的進展。法國的CIASE「教會性侵獨立調查委員會」歷時兩年半，在10月初步發表了針對法國教區的性侵案調查結果，然而讓教會高層和外界都感到恐慌訝異的是，從1950年代至今超過半個世紀，法國就有1萬人以上的受害者，而被列入檢驗名單的11萬名神職人員，也有超過3,000人涉入性侵案件，而且有明顯的戀童癖行為。

岸田內閣急行軍 10月31日改選眾議院

日本執政黨自民黨新總裁岸田文雄四日獲日本國會指名為第一百任首相，岸田內閣正式上路。岸田在就任記者會宣布，將在十四日解散眾...

56共機擾台 美國務院：強烈敦促北京停止施壓台灣

連續兩日，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，高度關切北京對台灣的軍事施壓，將破壞區域和平穩定，增加誤判風...

新日相岸田與拜登熱線 確認美日安保適用釣魚台

NHK等日本媒體報導，日本新任首相岸田文雄今晨與美國總統拜登熱線，這也是岸田昨晚就任首相後第一位聯繫的外國領導人。岸田表...

聯合國安理會：北韓透過中國駭入國際金融網

聯合國安全理事會北韓制裁委員會公布最新報告表示，北韓在國際制裁下仍持續發展核武及飛彈，並透過中國及合作企業駭入虛擬貨幣交...

潘朵拉文件風暴：普亭藏錢藏情婦功力沒有最高只有更高、約旦國王打貪打到自己

國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布調查報告「潘朵拉文件」（Pandora Papers），再度揭露國家領導人和政商名流利用境外空殼公司藏富的秘密，如同之前的維基解密和巴拿馬文件，這些爆料很可能在被爆者的國內引起不小的政治效應，例如約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）被揭露在歐美有價值上億美元的房產，與國內的貧窮出現極大反差。約旦近年因財政撙節措施引起民怨，前不久國王同父異母的弟弟意圖政變，現在又被爆出國王海外藏錢，民眾恐怕又要走上街頭。另一位每次都上榜的藏錢大戶是俄國總統普亭，這次被爆出在摩納哥為情婦買豪宅，而他的親信又把另一棟豪宅賣給另一名情婦的祖母。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。