杜特蒂退出大選 菲民間毀譽參半

素有「狂人」之稱的菲律賓總統杜特同時是國內的反毒英雄，但也是國際追查的人道犯罪者。身為防疫後段班的菲律在疫情肆虐時，杜特蒂卻拿下90%以上的支持度。杜特蒂雖然於9月被推選為副總統候選人，但卻引發外界質疑杜特蒂計畫將會安排魁儡總統。為安撫人心杜特蒂於2日聲明，他將退出明年的總統大選。

反毒英雄查過火

《英國廣播公司》報導，「狂人」杜特蒂於 2016 年擔任菲律賓總統，因強硬鐵腕的行政風格使菲國民眾耳目一新，但也引發許多爭議。

杜特蒂執政五年間，他承諾減少犯罪並解決該國的毒品危機，發起了「反毒戰爭」。據人權國際特赦組織稱，杜特爾特擔任總統的初期，已有 7,000 多人被警察或不明身份的武裝襲擊者殺害。今年 6 月，國際刑事法院檢察官申請對菲律賓的毒品戰爭殺人事件展開全面調查，稱可能犯下了危害人類罪。

儘管杜特蒂因人權問題受到國際撻伐，民調機構亞洲脈動主管安納說，但一位承諾根除毒品的總統在國內仍廣受歡迎。

防堵疫情太鐵血

菲律賓作家理查曾在《海峽時報》提到，根據國際醫學雜誌《刺胳針》提供的數據顯示，菲律賓對新冠疫情的危機管理能力在接受調查的國家中排名倒數第三。

與糟糕防疫狀況相反的是，杜特蒂於2020年的民調卻來到 91% 的支持度。亞洲脈動主安納說，雖然許多人因為疫情而有經濟危機，但選民並沒有直接指責杜特蒂，而是認為這場新冠疫情是一場全球危機。

《美聯社》報導，杜特蒂於今年六月因 Delta 疫情肆虐而揚言，要逮捕所有不接種疫苗的民眾，並憤怒說，「如果你不願意打疫苗，就滾去印度或美國，隨便你。」人權律師艾德雷則擔憂地表示，總統怎能下令逮捕任何沒有明確犯罪的人？

垂簾聽政惹爭議

杜特蒂於9月被推舉為副總統候選人之後，引發民眾不滿，質疑杜特蒂計畫安排一位魁儡總統，而自己則在副總統之位，謀總統之事。杜特蒂遂於2日聲明，他將傾聽民意後，退出明年的總統大選。

儘管杜特蒂因為副總統爭議而退出政壇，但民眾對杜特蒂家族的好感不減。杜特蒂女兒薩拉在表明不參加總統競選後，她在菲律賓民眾的心中卻依舊是總統首選。菲律賓出現「當選！薩拉！當選」的橫幅飄揚於全國各地。

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