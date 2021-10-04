移民問題反人權 英、美領袖都頭痛

英、美領袖雖在外交等國際議題上都有所作為，但對內部移民問題，不約而同都陷入泥淖。美國總統拜登在移民問題上一直是兩難，4日更傳出邊境無證移民被迫安置在私人拘留中心，嚴重侵害人權。而英國則因脫歐政策流失大量低階勞動力，但首相強生不願承認供應鏈斷檔是與移民移出有關，一邊考慮開放短期簽證，一邊高喊不需要歐盟區移民。

美移民人權危機

現在最讓美國總統拜登和英國首相強生頭痛的詞，就是「移民」。據《CBS新聞網》報導，拜登遇到移民問題已非新聞，他既想推翻川普強制留在墨西哥計畫，但又無法提出全面通過（最高法院）的B計畫，隨著邊境無證移民不斷累積，還因為群體染疫風險強制驅逐，慘遭輿論反批。

拜登上週才說過再給他幾天，正在積極想解決辦法，但近日又遇到負面消息，據《當週新聞網》引述一名高級律師所述，拜登承諾過停用私人拘留中心，但被爆出食言，條件相當惡劣的邊境拘留中心被用於安置無證移民，透露至少還有200多間，這對人權是一大侵害。整體而言，移民問題越拖越久，來到邊境的移民只多不少，拜登支持聲浪也會隨之下滑。

英國勞動力流失

至於英國首相強生，近期在移民議題上也過得不太好，按《路透社》報導，數據顯示，英國在脫歐後，多數低階勞動力的歐盟移民都選擇回到歐盟地區謀生，而強生3日出席保守黨會議，席間被問到怎麼解決英國供應鏈斷檔的問題，強生矢口否認經濟因脫歐受影響，他提到，當前低階勞動力流失可能有不少原因，包含疫情，以脫歐來說，這點小影響只是暫時性的調整。

同時，強生強調，不會採取不理性地引入大規模移民；但有意思的是，嘴巴上說不，當局近期計畫發放臨時簽證給外國司機、工人，顯然是為了年末較高的勞動力需求，而《衛報》也質疑，臨時簽證或許可以解決當前急需，但未來預期脫歐後的英國公司雇用歐盟工人成本會增加，這不是長久之計，需要穩定的（本國國民）勞動力勢不可免。

《南德意志報》更直接點出，當局引入的臨時簽證發放，幾乎承認這是退出歐盟後的危機，該報更認為這不會奏效，「為什麼來自東歐如羅馬尼亞、保加利亞的司機會想去英國，他們在德國、比利時等地也都備受需要」，認為這些勞動力能呼之而來、不需要時就立即趕走，是英國當局很可恥的思維。

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