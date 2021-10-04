潘朵拉文件曝政商名流藏匿鉅額資產 揭開歐非精英的神秘面紗

名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的跨國調查報導揭露，有35位現任和前任國家領袖，包括英國前首相布萊爾（Tony Blair）、約旦國王和肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）以及多名富豪都曾透過離岸公司進行避稅、轉移個人財產等行為。

由國際調查記者聯盟（ICIJ）及包括德國之聲土耳其語組在內共150家媒體組成的團隊跨國調查發現，全世界有330多名高層政要人物和公職人員與離岸賬戶有關聯。離岸賬戶通常被用來秘密管理和轉移大筆資金，以隱匿個人的真實財富。

據國際調查記者聯盟稱，「潘朵拉文件」顯示，權貴是最可以結束離岸資金系統的人，反而卻從中受益，將其資產藏在隱蔽的公司和信托中，而他們的政府卻對減緩全球非法資金的流向不聞不問，讓犯罪分子致富，致國家陷入貧困。

這是一項史上最大的新聞合作項目，對金融保密情況進行最大規模的揭露。來自117個國家的600多名記者審視了1190萬份文件，共同發布了這項調查結果。

香港前特首董建華遭調查

香港《立場新聞》參與了這項調查，發現中國全國政協副主席、前香港特首董建華及其家族成員，涉及至少72間離岸公司。董建華本人擁有當中7間離岸公司，而其中一間擬用作開設滙豐銀行帳戶，處理估計價值100萬美元的流動資產。

「潘朵拉文件」也顯示，董建華的幼子董立新透過一間離岸公司，擬開立中國銀行帳戶。至於董建華胞弟董建成，亦涉以 4 間離岸公司持有銀行帳戶，並以另外兩間持有山頂及淺水灣兩處豪宅物業。

國際調查記者聯盟曾透過前任特首辦向董建華查詢，其本人及家族涉及的離岸公司用途為何，與其政協職務是否相關，獲回覆指查詢與該辦公室無關，因此沒有回應。

揭開歐非精英的神秘面紗

英國前首布萊爾幾過去十年來強調反對避稅行為，但這份洩密事件顯示，當他和他的妻子從巴林工業和旅游部長扎亞尼（Zayed bin Rashid al-Zayani）的家族手中買下一家離岸房地產公司時，他們得以擁有一座價值880萬美元（760萬歐元）的大樓。

藉由通過購買公司股份，而不是直接購買大樓，布萊爾和其妻子能避免支付總額為40萬美元的財產稅。

英國前首相布萊爾（左）和他的妻子。 美聯社

布萊爾夫婦和扎亞尼夫婦都表示，他們最初並不知道對方參與了這項交易。布萊爾說她的丈夫沒有參與這項交易。該公司現在已經關閉。

另外，「潘朵拉文件」中也能看到億萬富翁捷克總理巴比什(Andrej Babis)，他在2017年因承諾打擊腐敗而成為總理。

揭露的記錄顯示，2009年，巴比斯向多個空殼公司注資2200萬美元，在法國買了一座莊園，且沒有申報。該莊園擁有桌球室、電影院、游泳池、健身房和桑拿室。巴比斯沒有回應評論的請求。

另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2019年當選連任前，出售了他在一家秘密離岸公司的股份。他也沒有回覆評論請求。

肯尼亞總統肯雅塔（Kenyatta）來自肯尼亞最知名的政治家族之一，他曾以反腐敗為競選綱領，敦促政治透明，但洩露的記錄卻顯示，肯雅塔和他的母親是巴拿馬的一個秘密基金會的受益人。根據記錄，其他家庭成員，包括三個兄弟姐妹，擁有五家離岸公司，資產價值超過3000萬美元。肯雅塔和他的家人沒有回復評論的請求。

130多名億萬富翁

捷克民粹主義領導人巴比斯並不是唯一被曝光的億萬富翁。來自土耳其、俄羅斯、印度、美國、墨西哥和其他國家的其他130多名富豪皆持有離岸賬戶。

像是被福布斯列為加拿大第二大富豪的台灣裔加拿大人蔡崇信，是阿裡巴巴集團創辦人之一，也是其第二大股東，身家估計有 145 億美元。作為加拿大籍，蔡崇信不能直接投資於中國的科技、媒體及某些行業，他便透過一些在稅務天堂注冊的附屬公司來持有阿裡巴巴股權。

「潘朵拉文件」記錄指出，蔡崇信的名字出現在包括於英屬維爾京群島、開曼群島和巴哈馬在內的離岸避稅天堂注冊的至少十幾家公司中。

參與調查報道的《多倫多星報》邀請德國維爾茨堡大學中國商業與經濟系主任費舍爾（Doris Fischer）審視相關文件，他認為文件顯示蔡崇信在構建阿裡巴巴的復雜離岸業務結構中，擔當重要角色。

費舍爾說：「很明顯，他在利用這些結構，利用避稅天堂提供的這些機會，來完成他為阿裡巴巴所做的IPO等任務。」

約旦國王隱藏資產

「潘朵拉文件」也揭露了超過29000家離岸公司的真正所有者。其中一些公司被用來隱藏銀行賬戶、私人飛機、游艇、豪宅以及畢加索和班克斯等人的藝術作品。

約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）在「阿拉伯之春」期間，通過離岸公司在馬裡布購買了三套海濱豪宅，總價為6800萬美元，當時約旦人正在街頭抗議政府腐敗和國內高漲的失業率。

國王的律師在一份聲明中強調，國王沒有濫用任何公共資金。他們斷然否認透過離岸公司擁有任何不當的財產。秘密文件還揭露了摩洛哥公主哈斯娜（Lalla Hasnaa）是一家空殼公司的所有者，該公司在高檔住宅區購買了價值1100萬美元的房屋。

土耳其富商伊裡卡克（Erman Ilicak）被查出與兩家離岸公司有聯系，這兩家公司在2014年以其母親的名義上市。兩家公司都持有其家族建築集團的資產。根據保密的財務報表，其中一家名為Covar Trading Ltd.的公司在其運營的第一個完整年度中獲得了1億多美元的紅利收入，這些錢被藏在一個瑞士賬戶中。

伊裡卡克的公司Rönesans Holding負責為土耳其領導人埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）建造有1150個房間的總統府。

德國之聲土耳其語組是唯一參加「潘朵拉文件」調查的土耳其語新聞機構，因為該國對獨立新聞室和記者進行持續性的鎮壓。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】