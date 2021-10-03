阿富汗父親絕望高舉女嬰過鐵絲網 現況曝全家平安抵美

美國紐約郵報報導，神學士（或譯塔利班）今年8月掌控阿富汗後，大量民眾湧入喀布爾機場試圖逃離。當時一名在喀布爾擔任軍官翻譯和文化顧問5年、並在今年8月現場協助美軍撤離的父親哈米德（Hameed）將出生僅16天的女兒莉雅（Liya）高舉過鐵絲網，求援美軍陸戰隊隊員，畫面傳遍全球。目前哈米德全家已安全移民美國亞利桑那州展開新生活。

哈米德整個8月都在協助美軍撤離，錯過妻子薩蒂雅（Sadia）產女。隨著神學士進軍首都喀布爾，哈米德接到情報稱因他和軍方關係匪淺，總有一天會成為神學士的目標。薩蒂雅8月19日攜帶身分證件、一些現金和隨身物品，抱著只有16天大的莉雅前往喀布爾機場，中途還被神學士搶走了行李。

哈米德在圍籬另一側看見好不容易抵達喀布爾機場附近的妻女。他說：「美軍用水砲和閃光但控制人群，每次巨響響起，我都能看到女兒在哭，但卻無能為力。」

哈米德還看見神學士毆打民眾，他絕望指著女兒給一名美軍看，求他幫忙。美軍說，他能做的就是把女嬰舉過鐵絲網，但女嬰可能會受傷。哈米德則回答，他願意冒險，寧願女兒受傷也不要她死在這。哈米德此時才第一次抱過女兒，又匆匆返回崗位，而薩蒂雅則因中暑倒下，數小時後才進入機場。哈米德事後才知道，這個畫面瘋傳全球，他也說希望有天能再見到救了女兒的陸戰隊隊員，給他一個大擁抱。