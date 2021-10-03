快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓網漫攜手騰訊...爆遭中國「內容審查」 禁談台港獨立網氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
Kakao娛樂負責的Kakaopage，是韓國數一數二的網路漫畫平台。圖／翻攝自Kakaopage
Kakao娛樂負責的Kakaopage，是韓國數一數二的網路漫畫平台。圖／翻攝自Kakaopage

韓國網路巨頭Kakao旗下負責網路小說、漫畫的公司「Kakao娛樂」日前和騰訊共同成立網路漫畫、小說平台「PODO漫畫」在中國正式上線。不料近日卻遭韓國媒體報導，Kakao娛樂寄發一份「指引」給合作的製作公司，裡頭列舉出多項中國不能觸碰的敏感議題，疑間接對內容產製進行規範，讓不少韓國網友氣炸，擬掀抵制運動。

據《朝鮮日報》引述業內人士消息指出，Kakao娛樂近日向網路漫畫、小說等內容製作方寄送了一份《中國的不當言論自查和規避指引》，要求作者或作家盡可能不要在內容中，發表可能會激怒中國的言論及行為。

Kakao娛樂近日向網路漫畫、小說等內容製作方寄送了一份《中國的不當言論自查和規避指引》。圖／翻攝自韓媒《時事週刊》
Kakao娛樂近日向網路漫畫、小說等內容製作方寄送了一份《中國的不當言論自查和規避指引》。圖／翻攝自韓媒《時事週刊

其中，包括支持台港藏獨立、侮辱中國或中國人的言論和行為、韓中歷史、風俗和文化等敏感議題，都被列在這份指引當中。韓媒《時事週刊》也報導，考慮到中國當局禁止外國公司單獨進入市場，去年12月Kakao娛樂決定和騰訊合資，在中國成立網路漫畫、小說平台，在9月27日推出「PODO漫畫」，如今爆出內容審查風波，不僅內容作家們認為將成創作枷鎖，就連收到指引郵件的製作公司也對此舉表示「不能理解」。

新聞一出，許多韓國網友紛紛表達不滿「國內企業竟得看中國眼色真是太荒唐了」、「收到儲值退款金之後就不用Kakao了」，甚至欲掀「抵制運動」的聲浪也甚囂塵上。

對此，Kakao娛樂則回應，由於中國對產品內容的監管日漸嚴峻，儘管只是一個無心的內容，也可能衍生出巨大的誤會，導致作品陷入不利的局面，為了讓內容產製者有跡可循，才以「分享」的立場將這些情報轉達給公司，絕非出自中國政府、公司方的督導，也無對內容進行審查等意圖。

「Kakao娛樂」和騰訊共同成立網路漫畫、小說平台「PODO漫畫」9月27日在中國正式上線。圖／翻攝自PODO漫畫微博
「Kakao娛樂」和騰訊共同成立網路漫畫、小說平台「PODO漫畫」9月27日在中國正式上線。圖／翻攝自PODO漫畫微博

騰訊

相關新聞

阿富汗父親絕望高舉女嬰過鐵絲網 現況曝全家平安抵美

美國紐約郵報報導，神學士（或譯塔利班）今年8月掌控阿富汗後，大量民眾湧入喀布爾機場試圖逃離。當時一名在喀布爾擔任軍官翻譯...

英國鬧油荒一周！環境大臣：凸顯須終結化石燃料依賴

英國鬧油荒已經一個禮拜，環境大臣高史密斯（Zac Goldsmith）3日說，這場持續中的石油危機是一個「很好的教訓」，...

日本首相冷知識 戴眼鏡及早大畢業任期較短

日媒報導日本首相「冷知識」，發現戴眼鏡任期短於不戴眼鏡、早稻田大學畢業短於東京大學畢業，將被指名為新任首相的自民黨總裁岸...

韓網漫攜手騰訊...爆遭中國「內容審查」 禁談台港獨立網氣炸

韓國網路巨頭Kakao旗下網路小說、漫畫品牌「Kakao娛樂」日前和騰訊共同成立網路漫畫、小說平台「PODO漫畫」在中國正式上線。不料近日卻遭韓國媒體報導...

杜特蒂證實女兒薩拉將選總統 與他的長期助手吳搭檔

路透報導，菲律賓總統杜特蒂向媒體證實，他的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）將參選總統，並由杜特蒂的長期...

卡達首次民選議會 民眾多表正面觀感

卡達史上第1次民主投票於2日登場，將會從284名候選人中選出30名協商會議議員，選民投票時都表示很開心，希望選出的候選人能夠替自己爭取更多福利。有些年輕選民還很緊張，怕自己投錯票。不過身為君主專制國的卡達並未進行普選，僅改選3分之2席次，且只有10%民眾有選舉權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。