韓網漫攜手騰訊...爆遭中國「內容審查」 禁談台港獨立網氣炸

韓國網路巨頭Kakao旗下負責網路小說、漫畫的公司「Kakao娛樂」日前和騰訊共同成立網路漫畫、小說平台「PODO漫畫」在中國正式上線。不料近日卻遭韓國媒體報導，Kakao娛樂寄發一份「指引」給合作的製作公司，裡頭列舉出多項中國不能觸碰的敏感議題，疑間接對內容產製進行規範，讓不少韓國網友氣炸，擬掀抵制運動。

據《朝鮮日報》引述業內人士消息指出，Kakao娛樂近日向網路漫畫、小說等內容製作方寄送了一份《中國的不當言論自查和規避指引》，要求作者或作家盡可能不要在內容中，發表可能會激怒中國的言論及行為。

Kakao娛樂近日向網路漫畫、小說等內容製作方寄送了一份《中國的不當言論自查和規避指引》。圖／翻攝自韓媒《時事週刊》

其中，包括支持台港藏獨立、侮辱中國或中國人的言論和行為、韓中歷史、風俗和文化等敏感議題，都被列在這份指引當中。韓媒《時事週刊》也報導，考慮到中國當局禁止外國公司單獨進入市場，去年12月Kakao娛樂決定和騰訊合資，在中國成立網路漫畫、小說平台，在9月27日推出「PODO漫畫」，如今爆出內容審查風波，不僅內容作家們認為將成創作枷鎖，就連收到指引郵件的製作公司也對此舉表示「不能理解」。

新聞一出，許多韓國網友紛紛表達不滿「國內企業竟得看中國眼色真是太荒唐了」、「收到儲值退款金之後就不用Kakao了」，甚至欲掀「抵制運動」的聲浪也甚囂塵上。

對此，Kakao娛樂則回應，由於中國對產品內容的監管日漸嚴峻，儘管只是一個無心的內容，也可能衍生出巨大的誤會，導致作品陷入不利的局面，為了讓內容產製者有跡可循，才以「分享」的立場將這些情報轉達給公司，絕非出自中國政府、公司方的督導，也無對內容進行審查等意圖。