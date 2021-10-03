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卡達首次民選議會 民眾多表正面觀感

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
卡達2日舉行議會選舉，雖然並非普選、女性參政亦受限制，但也是中東政治少見創舉。（Photo by @PeninsulaQatar on Twitter）
卡達2日舉行議會選舉，雖然並非普選、女性參政亦受限制，但也是中東政治少見創舉。（Photo by @PeninsulaQatar on Twitter）

卡達史上第1次民主投票於2日登場，將會從284名候選人中選出30名協商會議議員，選民投票時都表示很開心，希望選出的候選人能夠替自己爭取更多福利。有些年輕選民還很緊張，怕自己投錯票。不過身為君主專制國的卡達並未進行普選，僅改選3分之2席次，且只有10%民眾有選舉權。

議會部分改選

根據《半島電視台》報導，卡達2日舉行了建國以來首次選舉，將會改選協商會議3分之2的席次，45席中還有15席是由卡達的埃米爾塔米姆•本•哈邁德•阿勒薩尼指定。此次選舉也並非普選，280萬人口中僅有33萬名在1930年前取得卡達公民權的民眾與其後代才能投票。

此外，雖然284位候選人中有女性，但名額僅有29位，佔比約10%。其中44歲的阿里納貝說，很高興能夠參與選舉，這對於卡達的未來是好的發展，希望選出來的人能讓國家更好；31歲的薩芭卡則說，能夠有改變的契機對於國家來說是好事，以她屬意的候選人為例，就主張促進卡達的女權發展。

盼替選民爭取權益

她希望若候選人當選，能推動女權改革，如讓離婚女子與寡婦有權置產，並讓有小孩的母親工作時數降低；39歲的阿諾德‧卡莉法受訪時表示，這次選舉是國家歷史的重大時刻；52歲的穆罕默德則認為，投票是國民的責任，且是每個公民的權利，希望未來國家放寬民眾更多參與政治的門檻。

多位選民受訪時都很意外表示，投票整體的流程比想像中快速、容易，20歲的辛德原本在投票前很緊張，但當下投票只要按照指示就能很快投完。他透露自己把票投給他認為能為自己家族爭取權益的候選人，如果該候選人當選就可以找他幫忙。

女性參政仍受限

不過《美國之音》提到，根據目前的開票進度，應該沒有女性能夠擠進這次的協商議會。身為專制王權國家的卡達，在7月通過選舉改革，開放部分議員選舉，首相阿卜杜拉•本•納賽爾•本•哈利法•阿勒薩尼在公布法律時即坦言，國家不可能一次全部開放所有公職皆可民選。

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卡達 投票

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