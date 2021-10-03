蘇丹派系鬧分裂 內戰後政局陷亂象

蘇丹的民主轉型之路恐添變數！一群不支持現任政府的派系與前叛軍2日宣布脫離蘇丹政黨「自由改變力量（FFC）」，讓主導過渡政府內閣的FFC面臨政治危機。由於目前蘇丹過渡政府是由FFC與軍方組成，加上先前已有人嘗試政變未果，外界擔心蘇丹政局陷入不穩，民主化的希望益發渺茫。

公開與政府決裂

根據《半島電視台》報導，FFC中的蘇丹解放陣線（SLM）領導人米拉威與公義平權陣線（JEM）領導人伊巴辛姆2日出席公開活動時表示，希望FFC能夠團結，並聽取他們的意見，但首相並未出席這場活動；而首相在9月初參加各派系的誓師大會時，米拉威與伊巴辛姆也都未出席。

SLM與JEM都是在去年10月與政府簽訂和平協議後，才歸順政府的叛軍或是軍閥，米拉威被任命為蘇丹西部達佛地區的省長，伊巴辛姆則擔任內閣的財政部長。但近月以來FFC內部的矛盾持續升溫，總理哈姆杜克推動的經濟改革受到黨內不少勢力反彈，也讓原就脆弱的過渡政府搖搖欲墜。

民主轉型路漫漫

《雅虎新聞網》另外引用法新社報導提到，蘇丹境內的許多宗族部落，對去年10月政府與叛軍簽訂的和平協議表達高度不滿，認為雙方簽訂協議只是為了分贓，因此在首都喀土木等幾個大城持續爆發抗議；9月份有部分支持前總統阿巴希爾的軍官想透過政變取得政權，但被政府鎮壓。

蘇丹在前總統阿巴希爾被FFC與軍方推翻後，就陷入了過渡政府時期，原本軍方領導人阿布罕還打算自行以過渡軍事委員會統治蘇丹，但最終在衣索比亞與非洲聯盟協調下，以軍方、民間人士組成過渡委員會，並成立過渡內閣以準備之後舉行選舉，不過此次派系分裂恐讓蘇丹過渡政局有更多變數。

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